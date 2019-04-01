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17:08 (мск), источник: Prosports.kz

Известен состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2019

1 апреля национальная сборная Казахстана на Барыс-арене провела первую тренировку в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2019 (дивизион 1 группа А), который пройдет с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФХ.

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Расширенный состав национальной сборной Казахстана.

Вратари:

Бояркин Никита («Сарыарка»).

Кудрявцев Сергей («Барыс»).

Карлссон Хенрик («Барыс»).

Севидов Валерий («Алматы»).

Защитники:

Диц Даррен («Барыс»).

Данияр Самат («Барыс»).

Ибрайбеков Данияр («Барыс»).

Клещенко Никита («Номад»).

Липин Александр («Барыс»).

Маклюков Алексей («Барыс»).

Метальников Леонид («Сарыарка»).

Орехов Валерий («Барыс»).

Полохов Кирилл («Барыс»).

Степаненко Иван («Бейбарыс»).

Степанов Дмитрий («Бейбарыс»).

Семенов Максим («Барыс»).

Шалапов Егор («Барыс»).

Лакиза Артемий («Номад»).

Нападающие:

Акользин Павел («Барыс»).

Асетов Алихан («Барыс»).

Боченски Брэндон («Барыс»).

Бойд Дастин («Барыс»).

Борисевич Александр («Сарыарка»).

Бельгибаев Нурсултан («Алтай Торпедо»).

Волков Максим («Ertis»).

Гренц Дмитрий («Барыс»).

Гурков Дмитрий («Барыс»).

Кучин Иван («Бейбарыс»).

Михайлис Никита («Барыс»).

Некряч Антон («Бейбарыс»).

Петухов Егор («Барыс»).

Рымарев Евгений («Торпедо»).

Сен-Пьер Мартин («Кунь Лунь Редстар»).

Сагадеев Антон («Барыс»).

Худяков Максим («Алтай Торпедо»).

Шестаков Аркадий («Торпедо»).

Шевченко Дмитрий («Барыс»).

Евдокимов Ярослав («Номад»).

Главный тренер: Андрей Скабелка.

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