Известен состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2019

1 апреля национальная сборная Казахстана на Барыс-арене провела первую тренировку в рамках подготовки к Чемпионату Мира-2019 (дивизион 1 группа А), который пройдет с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФХ.