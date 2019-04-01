Второй финалист хоккейного чемпионата Беларуси определится в Гродно

После шести проведенных встреч счет в этом противостоянии равный — 3:3. Поначалу вперед вышел «Шахтер», одержавший две виктории в Гродно — 1:0 и 5:2. Действующие чемпионы страны не собирались сдаваться и также ответили двумя гостевыми победами — 4:2 и 2:1. После этого соперники стали выигрывать на своих аренах: сначала успеха добился «Неман» — 1:0, а в минувшую субботу, 30 марта, своих болельщиков порадовал «Шахтер», победив с результатом 3:1.

Сегодняшний матч серии до четырех побед начнется на площадке гродненского Ледового дворца в 19.30 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Первым финалистом чемпионата Беларуси ранее стала минская «Юность», которой понадобилось всего четыре встречи в серии с молодечненским «Динамо» — 4:1, 4:1, 3:2, 6:3.