«Сарыарка» выиграла третий матч подряд у фарм-клуба СКА и оказалась в шаге от финала плей-офф ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над питерским клубом «СКА-Нева» в третьем матче полуфинальной серии
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над питерским клубом «СКА-Нева» в третьем матче полуфинальной серии
Встреча команд прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Олег Ломако (25-я минута), Александр Ремов (29-я) и Максим Кицын (37-я).
Таким образом, «Сарыарка» выиграла третий матч подряд и повела в серии до четырех побед 3−0.
3 апреля команды вновь сыграют в Караганде.
Отметим, что «СКА-Нева» является победителем регулярного чемпионата ВХЛ. «Сарыарка» финишировала десятой.