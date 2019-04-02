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19:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» выиграла третий матч подряд у фарм-клуба СКА и оказалась в шаге от финала плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над питерским клубом «СКА-Нева» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Олег Ломако (25-я минута), Александр Ремов (29-я) и Максим Кицын (37-я).

Таким образом, «Сарыарка» выиграла третий матч подряд и повела в серии до четырех побед 3−0.

3 апреля команды вновь сыграют в Караганде.

Отметим, что «СКА-Нева» является победителем регулярного чемпионата ВХЛ. «Сарыарка» финишировала десятой.

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