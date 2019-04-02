Нападающий «Сарыарки» устроил драку с защитником фарм-клуба СКА в победном матче плей-офф ВХЛ

Потасовка произошла в начале третьего периода при счете 3:0 в пользу «Сарыарки». В кулачной бой ввязались нападающий карагандинцев Максим Кицын и защитник гостей Николай Глухов. Хоккеисты обменялись несколькими ударами, после чего игрок «Сарыарки» уронил соперника и участников драки разняли рефери. В итоге оба игрока получили по пять минут штрафа за драку.