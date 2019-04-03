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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» всухую выиграла серию у фарм-клуба СКА и вышла в финал плей-офф ВХЛ

ХК «Сарыарка» вышел в финал плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: vhlru.ru

Сегодня, 3 апреля, в Караганде в четвертом матче противостояния казахстанский клуб одержал победу над «СКА-Невой» со счетом 4:2 и выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. Отметим, что команда из Санкт-Петербурга является победителем регулярного чемпионата.

Хоккеисты «Сарыарки» открыли счет на девятой минуте благодаря точному броску Айрата Зиазова, который реализовал передачу Станислава Бутузова и Александра Ремова.

Во втором периоде на 26-й минуте Олег Ломако забросил гостям вторую шайбу, ему ассистировали Артур Сарваров Артур и Константин Соколов. Но практически сразу же гости отыграли одну шайбу, а спустя еще три минуты сравняли счет, отличились Александр Щербина и Евгений Григоренко.

При ничьей 2:2 команды ушли на второй перерыв, но в третьем периоде хозяева поставили точку, не дав игре дойти до овертайма. Третью шайбу в ворота питерцев на 48-й минуте забросил Максим Кицын с передачи Дмитрия Желнеровского. А на 54-й после удаления в составе «СКА-Невы» за нарушение Павел Махановский точно реализовал большинство, перехватив пас от Александра Ремова и Айрата Зиазова.

В финале плей-офф ВХЛ, на кону которого будет стоять Кубок Шелкого пути, «Сарыарка» встретится с победителем пары ХК «Торос» (Нефтекамск, Башкортостан) — ХК «Рубин» (Тюмень).

Напомним, что в регулярном чемпионате ВХЛ «Сарыарка» заняла десятое место.

"Сарыарка" всухую выиграла серию у фарм-клуба СКА и вышла в финал плей-офф ВХЛ
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