«В “Сарыарке” играют четыре казаха». Что нужно знать о сенсации ВХЛ из Караганды

Отечественная команда финишировали в регулярном чемпионате ВХЛ на десятом месте и вряд ли рассматривалась, как участника финала турнира. Но дружина Леонида Тамбиева удивила. Уже в стартовой серии плей-офф прошла вышестоящую «Югру», затратив на серию всего три матча. Сенсация? Вовсе нет. «Сарыарка» и по ходу «регулярки» уверенно обыгрывала соперников из Ханты-Мансийска.

Другое дело, «Нефтяник». «Сарыарка», десятая команда турнира встречалась со вторым клубом в регулярном состязании. Обе игры в гладком соревновании карагандинцы проиграли. В плей-офф команда из Казахстана взяла реванш: уступая по ходу серии 0:2, казахстанский клуб вырвал победу со счетом 4:3. Полноценная сенсация.

Второй неожиданный исход карагандицы выдали в дуэли с клубом из системы питерского СКА. «Сарыарка» выиграла четыре матча подряд, пропустив от сильнейшей команды регулярного чемпионата всего три гола (10 шайб забила). Теперь творцы сенсаций из Караганды ждут своего следующего соперника: в параллельной полуфинальной паре «Торос» выигрывает у «Рубина» со счетом 2:1 после трех игр.

Про «четырех казахов»

«Сарыарка» в мае 2018 года завершила сотрудничество с омским «Авангардом» — казахстанская команда была фарм-клубом для российского. Правда, костяк карагандинцев составляют россияне.

«Хотя, на самом деле, всего четыре казаха играют в Караганде», — так анонсировал свой выезд на решающий матч «Сарыарки» со «СКА-Нева» главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка.

Так ли это? Из 28 игроков, которые приняли участие в плей-офф, семь имеют паспорта Казахстана. Еще один, 20-летний казахстанец Виталий Шульга, в играх на вылет на лед не выходил, а в «регулярке» принял участие в двух встречах.

Из «четырех казахов» тренерский штаб национальной сборной вызвал трех игроков. Это вратарь Никита Бояркин, защитник Леонид Метальников и форвард Александр Борисевич. 28-летний Метальников — ассистент капитана и и самый результативный игрок обороны команды. Двое других — игроки молодые, но перспективные.

Возможно, кто-то приглянется и для «Барыса». Скабелка не против обновить состав столичной команды за счет приглашения особо отличившихся хоккеистов из клубов Казахстана. Помимо карагандинцев просматривают и других — например, игроков из Усть-Каменогорска. Кто-то даже вошел в предварительный список сборной страны.

«Не могу сказать, а то клубы отпускать не будут», — отшутился Скабелка, отвечая на вопрос, оставил бы он кого-нибудь из иногородних сборников в составе «Барыса».

Выиграет ли «Сарыарка» Кубок «Братины»?

Карагандинцы входят в группу из шести команд, которые хотя бы раз брали главный трофей ВХЛ. Три раза он отходил к «Торосу», а «Сарыарка», «Рубин», «Нефтяник», «Динамо» Балашиха и «Динамо» Санкт-Петербург распределили между собой пять оставшихся чемпионских сезонов.

Есть хороший шанс, что «Сарыарка» повторит свой успех. Во-первых, карагандинцы получили перерыв перед решающей серией в сезоне («Торос» с «Рубином» сыграют еще два матча, минимум). Во-вторых, хотя казахстанская команда и уступала в текущем сезоне будущим соперникам по финалу, но встречи были очень близкими, что дает надежду на успех.

Будет ли третья сенсация? Возможно, но если верить статистике, клуб, который так низко финишировал в регулярном чемпионате (10 место), ни разу не брал трофей. Прежний рекорд принадлежит «Торосу», который победил в плей-офф, став восьмым с «регулярке».

Как хоккеисты «Сарыарки» в раздевалке праздновали выход в финал плей-офф ВХЛ.