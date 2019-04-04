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20:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канадскому хоккеисту ампутировали ногу, но он снова вышел на лед

История нападающего Крэйга Каннингема.

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Два с половиной года назад капитану клуба АХЛ «Тусон Роудраннерс» (фарм «Аризоны») Крэйгу Каннингему ампутировали ногу, однако накануне он выложил в инстаграм удивительные видео. На кадрах хоккеист с помощью протеза-конька нарезает круги по площадке в Сан-Диего. Судя по технике, ампутант катается лучше многих действующих игроков. Несмотря на новую экипировку, экс-форвард признался, что один аспект остался неизменным: «Спиной вперед кататься я так и не научился», — пошутил он в видео.

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Каннингем рухнул на лед перед игрой регулярного чемпионата АХЛ с «Манитобой». Почти полтора часа его сердце не билось, однако сложнейшая операция вытащила его с того света. Из-за нарушенной циркуляция крови его левую ногу ампутировали прямо в рождественский сочельник. Карьера обладателя Мемориального Кубка, отыгравшего почти 70 игр в НХЛ за «Бостон» и «Аризону», подошла к концу.

— Когда я очнулся, то должен был свыкнуться с новой реальностью моей жизни, — вспоминал Каннингем. — До этого я знал лишь только о том, как играть в хоккей. Да и ничего другое мне было не нужно. Теперь же я понимаю, что, вероятнее всего, больше никогда не выйду на лед. И я не знаю, что ждет меня впереди.

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Год назад, как только канадец получил разрешение врачей, сразу приступил к реабилитации и вскоре начал ходить. Спустя всего четыре месяца Каннингем в сопровождении физиотерапевта и партнера Конора Гарланда он вернулся на лед. Крэйг вместе со своим врачом организовал благотворительный фонд по борьбе с заболеваниями сердце в Аризоне. В мае 2017 года Крэйг получил в «Аризоне» должность профессионального скаута и тренера по развитию игроков. Благодаря его помощи Гарланд уже закрепился в первой команде «Койотис» и недавно продлил контракт.

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