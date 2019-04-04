Канадскому хоккеисту ампутировали ногу, но он снова вышел на лед
История нападающего Крэйга Каннингема.
История нападающего Крэйга Каннингема.
Два с половиной года назад капитану клуба АХЛ «Тусон Роудраннерс» (фарм «Аризоны») Крэйгу Каннингему ампутировали ногу, однако накануне он выложил в инстаграм удивительные видео. На кадрах хоккеист с помощью
Каннингем рухнул на лед перед игрой регулярного чемпионата АХЛ с «Манитобой». Почти полтора часа его сердце не билось, однако сложнейшая операция вытащила его с того света.
— Когда я очнулся, то должен был свыкнуться с новой реальностью моей жизни, — вспоминал Каннингем. — До этого я знал лишь только о том, как играть в хоккей. Да и ничего другое мне было не нужно. Теперь же я понимаю, что, вероятнее всего, больше никогда не выйду на лед. И я не знаю, что ждет меня впереди.
Год назад, как только канадец получил разрешение врачей, сразу приступил к реабилитации и вскоре начал ходить. Спустя всего четыре месяца Каннингем в сопровождении физиотерапевта и партнера Конора Гарланда он вернулся на лед. Крэйг вместе со своим врачом организовал благотворительный фонд по борьбе с заболеваниями сердце в Аризоне. В мае 2017 года Крэйг получил в «Аризоне» должность профессионального скаута и тренера по развитию игроков. Благодаря его помощи Гарланд уже закрепился в первой команде «Койотис» и недавно продлил контракт.