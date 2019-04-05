«Брест» объявил о ребрендинге, открыв конкурс на новые название, логотип и дизайн формы

«Дорогие жители города и все те, кому неравнодушна наша команда! Пришло время написать новую главу в летописи брестского хоккейного клуба. Если хотите войти в историю, время действовать: присылайте свои варианты на электронную почту либо оставляйте в комментариях под данным постом. Надеемся, что с новым названием нас ждут славные времена!» — говорится на странице «Бреста» ВКонтакте.

«“Брест” — очень примитивно. Люди и так понимают, что это Брест. Должно быть интересное название. Мое мнение, что название и логотип должны быть привязаны к городу, области. Почему решили подключить болельщиков? Все просто, в хоккей мы играем для них. Но не стоит думать, что они выполнят всю работу. Мы уже договорились с дизайнерской компанией, с которой в итоге будем делать финальный вариант», — цитирует директора хоккейного клуба Сергея Сушко группа «Бреста» ВКонтакте.