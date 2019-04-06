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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская сборная России во второй раз обыграла Беларусь

Олимпийская сборная России провела второй товарищеский матч со сборной Беларуси.

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Игра состоялась в Минске и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Олега Браташа.
Первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором игровом отрезке Егор Коршков реализовал численное преимущество и вывел россиян вперёд. На 33-й минуте Богдан Якимов укрепил преимущество команды Браташа, но в концовке периода хозяева отыграли один гол в большинстве стараниями Ильи Камбовича. В третьей двадцатиминутке гости забросили третий гол — Александр Елесин реализовал численный перевес и установил окончательный счёт на табло.
В первой товарищеской игре, которая состоялась вчера, 5 апреля, олимпийская сборная России обыграла белорусов со счётом 4:1.

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