Олимпийская сборная России во второй раз обыграла Беларусь

Игра состоялась в Минске и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Олега Браташа.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором игровом отрезке Егор Коршков реализовал численное преимущество и вывел россиян вперёд. На 33-й минуте Богдан Якимов укрепил преимущество команды Браташа, но в концовке периода хозяева отыграли один гол в большинстве стараниями Ильи Камбовича. В третьей двадцатиминутке гости забросили третий гол — Александр Елесин реализовал численный перевес и установил окончательный счёт на табло.

В первой товарищеской игре, которая состоялась вчера, 5 апреля, олимпийская сборная России обыграла белорусов со счётом 4:1.