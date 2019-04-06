Полезные спарринги. Олимпийская сборная России по хоккею дважды обыграла белорусов

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Обе встречи прошли на «Чижовке-Арене» в Минске. Несмотря на относительно низкие цены на билеты (около 200 российских рублей), товарищеские матчи большого интереса у белорусских болельщиков не вызвали. И в пятницу, и в субботу «Чижовка-Арена», вмещающая почти 9 тыс. зрителей, была заполнена примерно на треть.

По сравнению с первой игрой в пятницу тренерский штаб сборной России произвел по одному изменению в каждой линии. В воротах Иван Бочаров заменил Илью Коновалова, вместо защитника Евгения Кулика появился Иван Мищенко, а форвард Игорь Руденков заменил Артема Михеева.

Закономерная победа

Первый период проходил в равной борьбе и практически без опасных моментов. В начале второй трети матча российские хоккеисты захватили инициативу. После серии ошибок белорусских игроков в своей зоне Александр Хохлачев остался один перед воротами и уверенно переиграл вратаря Михаила Карнаухова. Однако после видеопросмотра арбитры отменили взятие ворот, так как голкипер хозяев чуть ранее сдвинул ворота, за что был наказан двухминутным штрафом.

Российской сборной удалось открыть счет, реализовав большинство. Красивую комбинацию разыграли представители ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков, Павел Красковский и Егор Коршков. А на 33-й минуте Богдан Якимов за воротами легко обыграл защитника Кирилла Готовца, выехал на «пятак» и поразил цель. За две с небольшим минуты до окончания второй двадцатиминутки сборная Белоруссии впервые получила численное преимущество, которое сразу же реализовала: ворота Бочарова с близкого расстояния поразил Илья Камбович.

С начала третьего периода игра пошла на встречных курсах с обоюдными шансами, но россияне своим моментом распорядились лучше. В середине игрового отрезка Александр Елесин мощным щелчком увеличил преимущество в счете. В дальнейшем у сборной России было больше моментов для того, чтобы забросить четвертую шайбу, чем у хозяев сократить разрыв в счете. Не помогло сборной Белоруссии и удаление в составе российской команды, белорусы больше так и не сумели поразить ворота Бочарова, даже заменив вратаря на шестого полевого игрока.

«Вторую игру сыграли получше. Конечно, где-то были ошибки, они всегда есть, надо стараться, чтобы их было меньше. Где-то повезло, ребята хорошую передачу отдали, я щелкнул, осталось только в створ попасть. Очень приятно защищать честь страны, никто не хочет проигрывать, каждый матч тяжелый», — отметил Елесин в беседе с ТАСС.

«Хорошая игра, полезные спарринги для обеих команд. У нас на каждый сбор ротация очень большая, охватываем большое количество молодых игроков. На каждый сбор [приезжает] новая команда, некоторые не в первый раз, но есть и много новичков. Мы смотрим на всех, смотрим динамику, кто прибавляет, как ребята растут», — отметил Браташ на послематчевой пресс-конференции.

Лучшими хоккеистами встречи были признаны Елесин и защитник сборной Белоруссии Кристиан Хенкель.

Игроки из НХЛ могут появиться в Сочи

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге завершается регулярный чемпионат. По его итогам ряд российских игроков из команд, не попавших в плей-офф, могут усилить сборную. Это нападающие Павел Бучневич, Владислав Наместников, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Николай Голдобин и Артем Анисимов, а также защитники Егор Яковлев, Иван Проворов и Илья Любушкин. Пополнить состав российской сборной может и вратарь Александр Георгиев.

Олимпийская сборная в течение месяца проведет еще гостевые встречи с французами (12 и 13 апреля), сыграет со швейцарцами в Сочи (18, 20 апреля), а также встретится с латвийцами в Риге (24, 25 апреля).

«На следующий сбор перед играми со сборной Франции, который у нас возобновится в понедельник, я думаю, что никто не успеет присоединиться. Может быть, точечно один или два человека будут. А уже на следующий сбор перед играми со швейцарцами в Сочи, думаю, что много будет игроков из тех команд, которые вылетят в полуфиналах плей-офф Континентальной хоккейной лиги, возможно, кто-то даже и из НХЛ», — рассказал Браташ.

Лучшие игроки по итогам серии товарищеских матчей могут получить приглашение на сборы национальной команды под руководством Ильи Воробьева для подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

Положительная динамика белорусов

Сборная Белоруссии на прошлом чемпионате мира в Дании заняла последнее место в группе и вылетела из элитного дивизиона. Белорусские хоккеисты под руководством Андрея Сидоренко готовятся к чемпионату мира среди команд первого дивизиона группы А, который пройдет в столице Казахстана с 29 апреля по 5 мая. Перед главным тренером и игроками поставлена задача вернуться в элитный дивизион. Для этого белорусам необходимо занять первые два места в группе со сборными Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.

«Было два хороших матча, они были разными. Сегодня мы немного перестроили игру, выглядели по-другому, первый период провели очень хорошо. Второй период провалили, а в третьем пытались сработать на результат. Положительная динамика есть, но все решает цена момента и цена ошибки», — отметил Сидоренко.

Главный тренер сборной Белоруссии подчеркнул, что рассчитывает на хорошую игру в большинстве на чемпионате мира. В субботней встрече с россиянами белорусским хоккеистам удалось реализовать численное преимущество.

«В атаке хотелось бы сыграть получше. Одна заброшенная шайба — это очень мало, нападение надо усиливать. Будут новые игроки, но расставаться пока ни с кем не будем. Некоторым хоккеистам еще нужно добавлять физически», — сказал Сидоренко.