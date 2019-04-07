«Номад» в овертайме обыграл «Бейбарыс» и сократил отставание в финальной серии чемпионата Казахстана

Основное время команды сыграли вничью 2:2. При этом хозяева вели 2:0 уже в середине первого периода — на 12-й минуте счет открыл Алихан Асетов, а на 13-й отличился Артемий Лакиза.

Но растратили свое преимущество хозяева довольно быстро. «Бейбарыс» точным броском Евгения Чемерилова сократил отставание еще до первого перерыва. А на 34-й минуте Вадим Митряков сравнял счет.

Исход встречи решался в овертайме, где хозяева были точнее. Автором победной шайбы стал Ярослав Евдокимов, реализовавший передачу Никиты Михайлиса.