Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА0
ЦСКА0
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Миннесота Уайлд0
Все события
Фоторепортажи
9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
17:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Номад» в овертайме обыграл «Бейбарыс» и сократил отставание в финальной серии чемпионата Казахстана

Хоккеисты «Номада» одержали победу над «Бейбарысом» в третьем матче финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею, сооющает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Наверх

Основное время команды сыграли вничью 2:2. При этом хозяева вели 2:0 уже в середине первого периода — на 12-й минуте счет открыл Алихан Асетов, а на 13-й отличился Артемий Лакиза.

Читайте также
«Бейбарыс» одержал вторую подряд победу над «Номадом» в финальной серии чемпионата Казахстана

Но растратили свое преимущество хозяева довольно быстро. «Бейбарыс» точным броском Евгения Чемерилова сократил отставание еще до первого перерыва. А на 34-й минуте Вадим Митряков сравнял счет.

Исход встречи решался в овертайме, где хозяева были точнее. Автором победной шайбы стал Ярослав Евдокимов, реализовавший передачу Никиты Михайлиса.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−1. Следующий матч команды проведут завтра в Нур-Султане.

"Номад" в овертайме обыграл "Бейбарыс" и сократил отставание в финальной серии чемпионата Казахстана
«Регулярка» НХЛ: Кучеров и Овечкин вписали свои имена в историю
«Убогая манера»: Назаров написал стих про «Спартак»
«Тюрьма — сложное испытание»: Галицкий о контракте с Мамаевым
Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация
Роналду вернулся к тренировкам и готов сыграть с «Аяксом»
«Урал» обыграл «Енисей», уступая по ходу матча со счетом 0:2
СКА играет с ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь