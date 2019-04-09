Белорусский специалист Эдуард Занковец стал главным тренером питерского ХК «Динамо»

«Динамо» выступает в Высшей хоккейной лиге российского первенства.
В текущем сезоне динамовцы финишировали на 14-м месте в регулярном чемпионате ВХЛ, а в первом раунде Кубка Петрова уступили нефтекамскому «Торосу» в серии до трех побед 2:3. В качестве игрока Эдуард Занковец выступал за минское «Динамо», омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо», а также в клубах Германии и Финляндии. В составе национальной сборной Беларуси он сыграл на двух Олимпиадах.
Тренерскую карьеру Эдуард Занковец начал в минском «Динамо», затем работал главным тренером национальных сборных Беларуси и Казахстана, возглавлял казахстанский «Барыс» и словацкий «Слован», который покинул в 2018 году. Также он работал в качестве помощника главного тренера в «Авангарде» и питерском СКА.