Белорусский специалист Эдуард Занковец стал главным тренером питерского ХК «Динамо»

В текущем сезоне динамовцы финишировали на 14-м месте в регулярном чемпионате ВХЛ, а в первом раунде Кубка Петрова уступили нефтекамскому «Торосу» в серии до трех побед 2:3. В качестве игрока Эдуард Занковец выступал за минское «Динамо», омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо», а также в клубах Германии и Финляндии. В составе национальной сборной Беларуси он сыграл на двух Олимпиадах.