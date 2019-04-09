Выводивший «Торпедо» в финал плей-офф ВХЛ тренер снова возглавил клуб
Новым главным тренером «Торпедо» назначен россиянин Алексей Ждахин. Об этом объявил официальный сайт клуба из
Новым главным тренером «Торпедо» назначен россиянин Алексей Ждахин. Об этом объявил официальный сайт клуба из
В сезоне 2016/17 Ждахин уже возглавлял «Торпедо». Тогда клуб под его руководством выиграл регулярный чемпионат, а в
В минувшем сезоне 53-летний Ждахин тренировал «Югру», которая в первом круге
Срок контракта Ждахина «Торпедо» пока не уточнило. Клуб обещал позднее предоставить информацию об его ассистентах.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Торпедо» не смогло выйти в