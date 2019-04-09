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15:16 (мск), источник: Vesti.kz

Выводивший «Торпедо» в финал плей-офф ВХЛ тренер снова возглавил клуб

Новым главным тренером «Торпедо» назначен россиянин Алексей Ждахин. Об этом объявил официальный сайт клуба из Усть-Каменогорска.

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В сезоне 2016/17 Ждахин уже возглавлял «Торпедо». Тогда клуб под его руководством выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф дошел до финала.

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В минувшем сезоне 53-летний Ждахин тренировал «Югру», которая в первом круге плей-офф проиграла «Сарыарке» (0−3). До этого на родине он возглавлял ТХК, «Ермак» и «Спутник».

Срок контракта Ждахина «Торпедо» пока не уточнило. Клуб обещал позднее предоставить информацию об его ассистентах.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Торпедо» не смогло выйти в плей-офф ВХЛ. Чемпионат клуб начинал под руководством россиянина Мисхата Фахрутдинова, а с января обязанности главного тренера исполнял экс-защитник сборной Казахстана Евгения Фадеева.

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