Выводивший «Торпедо» в финал плей-офф ВХЛ тренер снова возглавил клуб

В сезоне 2016/17 Ждахин уже возглавлял «Торпедо». Тогда клуб под его руководством выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф дошел до финала.

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В минувшем сезоне 53-летний Ждахин тренировал «Югру», которая в первом круге плей-офф проиграла «Сарыарке» (0−3). До этого на родине он возглавлял ТХК, «Ермак» и «Спутник».

Срок контракта Ждахина «Торпедо» пока не уточнило. Клуб обещал позднее предоставить информацию об его ассистентах.