Определился соперник «Сарыарки» по финалу ВХЛ
Тюменский «Рубин» стал вторым финалистом в
Тюменский «Рубин» стал вторым финалистом в
В шестом матче команда одержала домашнюю победу над «Торосом» из Нефтекамска со счетом 2:1 и выиграла серию 4−2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Веревкин (`9) и Александр Комаристый (`43), за проигравших шайбу престижа забросил Эдуард Гиматов (`53).
В финале турнира за главный трофей — Кубок Шелкового пути — «Рубин» сыграет с карагандинской «Сарыаркой».
Напомним, одопечные Леонида Тамбиева в полуфинале всухую выиграли серию против победителя регулярного чемпионата ВХЛ.