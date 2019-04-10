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19:53 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник «Сарыарки» по финалу ВХЛ

Тюменский «Рубин» стал вторым финалистом в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В шестом матче команда одержала домашнюю победу над «Торосом» из Нефтекамска со счетом 2:1 и выиграла серию 4−2.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Веревкин (`9) и Александр Комаристый (`43), за проигравших шайбу престижа забросил Эдуард Гиматов (`53).

В финале турнира за главный трофей — Кубок Шелкового пути — «Рубин» сыграет с карагандинской «Сарыаркой».

Напомним, одопечные Леонида Тамбиева в полуфинале всухую выиграли серию против победителя регулярного чемпионата ВХЛ.

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