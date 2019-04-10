Названо расписание матчей «Сарыарки» в финальной серии ВХЛ

Первые два матча команды проведут в Тюмени. Они состоятся 16 и 17 апреля и начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана.

Читайте также Определился соперник «Сарыарки» по финалу ВХЛ

Караганда примет игры 20 и 21 апреля, начало — в 17:00 по столичному времени.

Серия продлится до четырех побед. В случае, если победитель не будет определен в первых четырех матчах, будет опубликовано дальнейшее расписание игр.