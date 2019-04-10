Названо расписание матчей «Сарыарки» в финальной серии ВХЛ
Высшая хоккейная лига (ВХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание финальной серии, в которой встретятся карагандинская «Сарыарка» и российский ХК «Рубин», сообщают Vesti.kz.
Высшая хоккейная лига (ВХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание финальной серии, в которой встретятся карагандинская «Сарыарка» и российский ХК «Рубин», сообщают Vesti.kz.
Первые два матча команды проведут в Тюмени. Они состоятся 16 и 17 апреля и начнутся в 20:00 по времени
Караганда примет игры 20 и 21 апреля, начало — в 17:00 по столичному времени.
Серия продлится до четырех побед. В случае, если победитель не будет определен в первых четырех матчах, будет опубликовано дальнейшее расписание игр.
Напомним, «Рубин» сегодня стал вторым финалистом ВХЛ, выбив из борьбы в шестиматчевой серии «Торос». «Сарыарка» же ранее в полуфинале всухую выиграла серию против победителя регулярного чемпионата ВХЛ.