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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

Названо расписание матчей «Сарыарки» в финальной серии ВХЛ

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание финальной серии, в которой встретятся карагандинская «Сарыарка» и российский ХК «Рубин», сообщают Vesti.kz.

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Первые два матча команды проведут в Тюмени. Они состоятся 16 и 17 апреля и начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана.

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Караганда примет игры 20 и 21 апреля, начало — в 17:00 по столичному времени.

Серия продлится до четырех побед. В случае, если победитель не будет определен в первых четырех матчах, будет опубликовано дальнейшее расписание игр.

Напомним, «Рубин» сегодня стал вторым финалистом ВХЛ, выбив из борьбы в шестиматчевой серии «Торос». «Сарыарка» же ранее в полуфинале всухую выиграла серию против победителя регулярного чемпионата ВХЛ.

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