«Сарыарка» проиграла во втором овертайме в первом матче финала ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» проиграла российскому «Рубину» в первом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» проиграла российскому «Рубину» в первом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 16 апреля, в Тюмени и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев во втором овертайме.
На шестой минуте Вадим Кравченко вывел «Рубин» вперед, но на 30-й Алексей Ремов сравнял счет. На 40-йт минуте Вадим Кравченко в большинстве забросил вторую шайбу хозяев, однако на 52-й лишнего игрока удачно разыграла уже «Сарыарка» — Эдгарс Сиксна перевел игру в овертайм.