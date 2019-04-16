«Сарыарка» проиграла во втором овертайме в первом матче финала ВХЛ

Игра проходила сегодня, 16 апреля, в Тюмени и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев во втором овертайме.

На шестой минуте Вадим Кравченко вывел «Рубин» вперед, но на 30-й Алексей Ремов сравнял счет. На 40-йт минуте Вадим Кравченко в большинстве забросил вторую шайбу хозяев, однако на 52-й лишнего игрока удачно разыграла уже «Сарыарка» — Эдгарс Сиксна перевел игру в овертайм.