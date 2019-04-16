Текущие события
Хоккей. НХЛ
17.04
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.04
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.04
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
17.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш6
Калгари Флэймз2
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
21:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» проиграла во втором овертайме в первом матче финала ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» проиграла российскому «Рубину» в первом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 16 апреля, в Тюмени и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев во втором овертайме.

На шестой минуте Вадим Кравченко вывел «Рубин» вперед, но на 30-й Алексей Ремов сравнял счет. На 40-йт минуте Вадим Кравченко в большинстве забросил вторую шайбу хозяев, однако на 52-й лишнего игрока удачно разыграла уже «Сарыарка» — Эдгарс Сиксна перевел игру в овертайм.

"Сарыарка" проиграла во втором овертайме и начала финал ВХЛ с поражения
Свидетель рассказал о начале конфликта с Кокориным и Мамаевым
«Каролина» не рассчитывает на Свечникова после нокаута Овечкина
Стал известен состав сборной России по хоккею на Еврочеллендж
Два больших русских таланта едут в «Рейнджерс»: что их ждет?
Гвардиола: Я пришел в «Ман Сити» не для победы в Лиге чемпионов
Стали известны арбитры матча РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом»
Футболист «Спартака» заплатил 155 тысяч рублей избитому пешеходу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь