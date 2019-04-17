«Сарыарка» отыгралась с 0:2 и одержала первую победу над российским клубом в финале ВХЛ

Игра Кубка Петрова прошла сегодня, 17 апреля, в Тюмени и завершилась со счетом 5:4 в овертайме в пользу гостей.

Начало матча осталось за «Рубином». На седьмой минуте Алексей Князев вывел тюменцев вперед, а на девятой Илья Карлин зажег на табло 2:0.

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Вернуться в игру «Сарыарка» смогла в конце первого периода. На 19-й минуте карагандинцы успешно разыграли лишнего игрока — большинство реализовал Артур Сарваров.

Второй период получился таким же результативным. На 27-й минуте Вадим Кравченко в большинстве забросил третью шайбу «Рубина», но «Сарыарка» на 29-й ответила шайбой 20-летнего казахстанца Александра Борисевича, а за 55 секунд до перерыва счет сравнял Олег Ломако, отличившийся в большинстве.

В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 47-й минуте «Сарыарка» успешно сыграла в большинстве — отличился Эдгарс Сиксна, но за 30 секунд до основного времени у «Рубина» дубль оформил Кравченко.

В итоге команды снова сыграли овертайм. Победу «Сарыарке» на пятой минуте принес защитник сборной Казахстана Леонид Метальников.

Напомним, первый матч между «Рубином» и «Сарыаркой» завершился победой тюменцев во втором овертайме — 3:2. Таким образом, счет в серии стал равным.