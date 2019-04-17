«Сарыарка» отыгралась с 0:2 и одержала первую победу над российским клубом в финале ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» обыграла российский «Рубин» во втором матче финальной серии
Карагандинская «Сарыарка» обыграла российский «Рубин» во втором матче финальной серии
Игра Кубка Петрова прошла сегодня, 17 апреля, в Тюмени и завершилась со счетом 5:4 в овертайме в пользу гостей.
Начало матча осталось за «Рубином». На седьмой минуте Алексей Князев вывел тюменцев вперед, а на девятой Илья Карлин зажег на табло 2:0.
Вернуться в игру «Сарыарка» смогла в конце первого периода. На 19-й минуте карагандинцы успешно разыграли лишнего игрока — большинство реализовал Артур Сарваров.
Второй период получился таким же результативным. На 27-й минуте Вадим Кравченко в большинстве забросил третью шайбу «Рубина», но «Сарыарка» на 29-й ответила шайбой 20-летнего казахстанца Александра Борисевича, а за 55 секунд до перерыва счет сравнял Олег Ломако, отличившийся в большинстве.
В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 47-й минуте «Сарыарка» успешно сыграла в большинстве — отличился Эдгарс Сиксна, но за 30 секунд до основного времени у «Рубина» дубль оформил Кравченко.
В итоге команды снова сыграли овертайм. Победу «Сарыарке» на пятой минуте принес защитник сборной Казахстана Леонид Метальников.
Напомним, первый матч между «Рубином» и «Сарыаркой» завершился победой тюменцев во втором овертайме — 3:2. Таким образом, счет в серии стал равным.
Теперь серия до четырех побед переезжает в Караганду, где команды встретятся 20 и 21 апреля. Обе игры начнутся в 14:00 по времени