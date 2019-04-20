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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» победила российский клуб и повела в финальной серии плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду обыграла российский «Рубин» в третьем матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра Кубка Петрова проходила сегодня, 20 апреля, и завершилась со счетом 1:0.

Исход матча решился на седьмой минуте, когда у «Сарыарки» с передачи 20-летнего казахстанского форварда Александра Борисевича забил российский нападающий Михаил Железнов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Сарыарки». Ранее команда дважды встречались в Тюмени: в первой игре в овертайме выиграл «Рубин» — 3:2, а во второй в овертайме сильнее были карагандинцы — 5:4.

Четвертая игра серии «Сарыарка» — «Рубин» пройдет завтра, 21 апреля, в Караганде и начнется в 14:00 по времени Нур-Султана. Затем команды минимум один раз сыграют в Тюмени.

Отметим, что «Сарыарка» дважды играла в финалах плей-офф ВХЛ (победа в 2013 году и поражение в 2014-м), а «Рубин» — трижды (победа в 2011-м и поражения в 2012-м и 2014).

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