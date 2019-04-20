«Сарыарка» победила российский клуб и повела в финальной серии плей-офф ВХЛ

Игра Кубка Петрова проходила сегодня, 20 апреля, и завершилась со счетом 1:0.

Исход матча решился на седьмой минуте, когда у «Сарыарки» с передачи 20-летнего казахстанского форварда Александра Борисевича забил российский нападающий Михаил Железнов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Сарыарки». Ранее команда дважды встречались в Тюмени: в первой игре в овертайме выиграл «Рубин» — 3:2, а во второй в овертайме сильнее были карагандинцы — 5:4.

Четвертая игра серии «Сарыарка» — «Рубин» пройдет завтра, 21 апреля, в Караганде и начнется в 14:00 по времени Нур-Султана. Затем команды минимум один раз сыграют в Тюмени.