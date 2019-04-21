«Сарыарка» выиграла третий матч кряду и оказалась в шаге от победы в финале ВХЛ

Встреча команд прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев.

Первыми счет в матче открыли карагандинцы. На 14-й минуте Руслан Ибатуллин вывел «Сарыарку» вперед.

Гости сумели отыграться только во втором периоде. На 36-й минуте Денис Давыдов сравнял счет. Но спустя две минуты «Сарыарка» усилиями Александра Борисевича вновь вышла вперед.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете. За секунду до сирены Илья Карлин забросил вторую шайбу в ворота карагандинцев.

Заключительный период остался за хозяевами. На 52-й минуте «Сарыарка» реализовала численное преимущество — отличился Константин Соколов, который и установил окончательный счет.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Сарыарки», одержавшей третью победу подряд. Пятый матч команды проведут 24 апреля в Тюмени.