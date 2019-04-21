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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» выиграла третий матч кряду и оказалась в шаге от победы в финале ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» тюменск «Рубин» в четвертом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев.

Первыми счет в матче открыли карагандинцы. На 14-й минуте Руслан Ибатуллин вывел «Сарыарку» вперед.

Гости сумели отыграться только во втором периоде. На 36-й минуте Денис Давыдов сравнял счет. Но спустя две минуты «Сарыарка» усилиями Александра Борисевича вновь вышла вперед.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете. За секунду до сирены Илья Карлин забросил вторую шайбу в ворота карагандинцев.

Заключительный период остался за хозяевами. На 52-й минуте «Сарыарка» реализовала численное преимущество — отличился Константин Соколов, который и установил окончательный счет.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Сарыарки», одержавшей третью победу подряд. Пятый матч команды проведут 24 апреля в Тюмени.

Отметим, что «Сарыарка» дважды играла в финалах плей-офф ВХЛ (победа в 2014 году и поражение в 2013-м), а «Рубин» — трижды (победа в 2011-м и поражения в 2012-м и 2014).

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