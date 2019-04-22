Пора в КХЛ? Как «Сарыарка» стала самым успешным казахстанским клубом в ВХЛ

Изначально «Сарыарка» планировала войти в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), но после отказа вступила в ВХЛ. Опыт оказался успешным: во всех семи сезонах карагандинцы выходили в плей-офф и стали одним из самых титулованных клубов лиги.

Сезон 2013/2014 — история, которая повторяется

Годом ранее казахстанская команда выиграла регулярный чемпионат, а в плей-офф стала второй. Повторить успех в «регулярке» не удалось, а вот остановить гегемонию «Тороса» — да. «Сарыарка» начала серию в гостях и выиграла одну из двух встреч.

Обменялись соперники победами в Караганде, а вот дальше побеждали только хоккеисты из Казахстана. 3:1 в Нижнекамске, и «Сарыарка» уже впереди. Заключительная встреча серии состоялась в домашнем льду: карагандинцы выиграли со счетом 2:1 и победили в серии — 4−2.

Сезон 2012/2013 — упущенное преимущество

Если в финале в 2014 году «Сарыарка» была андердогом, то в 2013-м — фаворитом. Карагандинцы, конечно, только осваивались, но сразу выиграли гладкий турнир. Финал плей-офф с «Торосом»: битва новичка с двукратным чемпионом.

«Сарыарка» стартовала с победы, но затем проиграла два матча. Всю серию карагандинцы гнались за соперником, но догнать не смогли. Седьмая, решающая, встреча проходила в Караганде и была проиграна со счетом 0:3. С ней уступила «Сарыарка» и в серии — 3:4.

Рекорды

— В случае победы над «Торосом» казахстанский клуб выйдет на второе место среди участников ВХЛ по количеству трофеев. Самым титулованным остается «Торос» — у него три победы. У «Сарыарки» станет две.

— Если «Сарыарка» победит, то станет самым низкопосеянным победителем в плей-офф. Карагандинцы завершили регулярный чемпионат на десятом месте. Прежним рекордсменом был все тот же «Торос» — восьмая позиция.

Пора в КХЛ?

Карагандинская «Сарыарка» это один из ведущих клубов в ВХЛ, но сможет ли он потянуть более престижную лигу — КХЛ. Если учесть, что «Барыс», ведущий клуб Казахстана, ближе к финансовым аутсайдерам, чем к лидерам, то перспективы «Сарыарки» туманны.

По достижениям карагандинцы переросли ВХЛ, но в плане состава и финансовых возможностей с инфраструктурой им сложно будет состязаться на равных. Что делать дальше? Расти по всем направлениям, укреплять материальную базу и пробовать вступить в главный турнир континента. Иных возможностей для удовлетворения амбиций нет.