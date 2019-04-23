Победитель Кубка Харламова определится в седьмом матче. Хоккеисты «Локо» продлили серию

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По ходу шестого матча, который проходил на домашней арене «Локо», ярославский клуб уступал до 58-й минуты, однако смог спасти игру. Железнодорожники перевели встречу в овертайм и вырвали победу. В составе хозяев шайбы забросили Артур Каюмов (58-я минута), Кирилл Слепец (60) и Георгий Иванов (64). У проигравших отличились Максим Седов (16) и Максим Рассейкин (46).

Хоккеистов «Локо» в этот вечер очень сильно подводила реализации. Команда владела игровым преимуществом и за матч нанесла 50 бросков по воротам голкипера «Автомобилиста» Владимира Галкина, сопернику же для двух шайб потребовалось всего 16 попыток. Ярославские болельщики, которых на стадионе собралось около 5000 человек, не поверили в то, что их клуб сможет сотворить чудо, поэтому начали покидать трибуны заранее. Однако игроки «Локо» нашли в себе силы, спасли встречу, а вместе с ней и всю серию, стоявшую на грани завершения.

Главный тренер ярославцев Дмитрий Красоткин отметил, это шестой матч между командами стал самым эмоциональным. «Игроки показали, что у них есть характер, мужество, стойкость и выдержка. Против такого соперника очень сложно действовать, здесь необходима реализация моментов, мы создали себе очень много возможностей за эти шесть встреч, но забросить получалось не всегда. Конечно, это был самый эмоциональный и самый напряженный матч серии, все верили и понимали, что могут, сами себя заводили», — сказал Красоткин.

Защитник «Локо» Никита Громов подчеркнул, что во встрече против «Авто» плохая реализация стала результатом психологического барьера. «Все было в наших головах, так как в этой игре многое зависело только от нас самих, в последние две минуты произошел колоссальный прилив адреналина, помогла и сумасшедшая поддержка болельщиков. Психологический барьер — главная причина плохой реализации. Его нужно было преодолеть, не биться о стену, а как-то ее обойти — три шайбы мы сегодня забросили, а дальше — больше», — подчеркнул Громов.

Преждевременная радость

Главный тренер «Авто» Виталий Соловьев заявил, что возможной причиной поражения стало преждевременное празднование победы хоккеистами екатеринбургской команды.

«Вероятно, в конце матча мы потеряли концентрацию, кто-то из ребят уже мысленно поднял кубок над головой. Вторую серию подряд играем с мастеровитой командой, мастера и вытащили игру, но мои хоккеисты молодцы, ведь парни сражаются и бьются, поэтому я им сейчас сказал, что мы в этом сезоне уже устроили приличное шоу. Думаю, мы смогли довести серию до семи матчей за счет характера, парням где-то не хватает мастерства, но они стараются», — отметил Соловьев.

«После третьего периода ребята, конечно, расстроились, мы пытались успокоить их, но не совсем получилось. Готовимся дальше, ничего страшного не произошло. Понятно, что сил и эмоций уже ни у кого нет, однако мы надеемся на огромную поддержку наших зрителей», — добавил специалист.

Защитник «Авто» Семен Переляев тоже назвал причиной поражении преждевременную радость. «Может, где-то не доиграли момент, подумали, что уже победили и ухватились за это. Все старались, в том числе и “Локо”, поэтому о везении соперника тут говорить не стоит. Теперь мы поняли, что нужно доигрывать каждый матч до конца и ловить шайбу любой частью тела, постараемся сделать все, чтобы выиграть трофей», — заявил защитник.

Автор одной из шайб «Локо» Каюмов сказал, что заметил улыбки на скамейке соперников, после чего поверил в победу своей команды.

«Я смотрел на скамейку “Авто”, они уже улыбались, поэтому знал, что мы выиграем. Соперник является очень дисциплинированной командой, нам нужно хорошо действовать не только в атаке, но и в обороне. Думаю, эта победа даст толчок, на мой взгляд, в Екатеринбурге легче играть, надеюсь, что выиграем», — поделился Каюмов.

«Тренер перед овертаймом успокоил, сказал, что сейчас нужно просто выйти и победить. У нас еще молодая команда, мало ребят, которые играли в плей-офф, но в нужный момент взяли на себя лидерские качества. Сил все меньше и меньше, однако при своих болельщиках мы не должны были проигрывать. Я думаю, что произошел переломный момент в серии, это неповторимые эмоции, сам еще до конца не верю в случившееся», — добавил хоккеист.

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Крепкие нервы определят победителя серии

«Авто» впервые играет в финале Кубка Харламова, ранее самым высоким достижением клуба из Екатеринбурга был выход в ¼ финала, что удавалось команде четыре раза.

На пути к финалу екатеринбуржцы обыграли «Снежных Барсов» (3−1) из Нур-Султана, уфимский «Толпар» (3−2) и петербургский «СКА-1946» (3−2).

«Локо» является двукратным обладателем Кубка Харламова (2016, 2018). В этом сезоне команда в первом раунде плей-офф обыграла подмосковный клуб «Русские Витязи» (3−0), затем оказалась сильнее петербургского «Динамо» (3−0), а в полуфинале победила «Мамонтов Югры» (3−1) из Ханты-Мансийска.

Всего второй раз в истории МХЛ финальная серия дошла до семи матчей. Ранее подобное произошло в сезоне-2013/14. Тогда в противостоянии столичных команд «Красная Армия» и «Спартак» победу одержали последние, выиграв свой единственный на данный момент трофей Кубка Харламова.

Красоткин отметил, что в финале не стоит ждать сюрпризов, а победят те, у кого нервы окажутся крепче. «Соперник очень здорово играл, тяжело было преодолеть эту вязкую оборону, у нас было много ошибок. Осталась одна игра, никаких сюрпризов не будет — у кого нервы крепче и выдержка больше, тот и выиграет. Будет тяжелый матч, но победить можно, поэтому готовимся», — сказал тренер «Локо».

Автор победной шайбы Иванов подчеркнул, что такая длинная серия плей-офф является хорошим опытом. «Я благодарен каждому партнеру и тренерскому штабу, мы все делали для победы и для того, чтобы серия перешла в седьмой матч. Где-то надо было проявить хладнокровие, потому что его не хватало, где-то спешили, сумбур присутствовал. Мне кажется, для каждого хоккеиста важно попытаться сыграть все семь матчей в плей-офф, таких встреч будет мало за карьеру», — подчеркнул Иванов.

Громов отметил, что отсутствие поддержки болельщиков в следующем матче никак не повлияет на команду. «У нас поддержка идет от каждого из партнеров, мы верим друг в друга. Это наша команда и наша игра, трудно сказать, в какой именно момент я сегодня понял, что мы выиграем. Просто верил, всегда надо работать до конца, ведь в истории хоккея бывали разные ситуации», — отметил защитник.