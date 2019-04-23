Победитель Кубка Харламова определится в седьмом матче. Хоккеисты «Локо» продлили серию
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локо» обыграл екатеринбургский «Авто» со счетом 3:2 в овертайме шестого матча финальной серии
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локо» обыграл екатеринбургский «Авто» со счетом 3:2 в овертайме шестого матча финальной серии
По ходу шестого матча, который проходил на домашней арене «Локо», ярославский клуб уступал до 58-й минуты, однако смог спасти игру. Железнодорожники перевели встречу в овертайм и вырвали победу. В составе хозяев шайбы забросили Артур Каюмов (58-я минута), Кирилл Слепец (60) и Георгий Иванов (64). У проигравших отличились Максим Седов (16) и Максим Рассейкин (46).
Хоккеистов «Локо» в этот вечер очень сильно подводила реализации. Команда владела игровым преимуществом и за матч нанесла 50 бросков по воротам голкипера «Автомобилиста» Владимира Галкина, сопернику же для двух шайб потребовалось всего 16 попыток. Ярославские болельщики, которых на стадионе собралось около 5000 человек, не поверили в то, что их клуб сможет сотворить чудо, поэтому начали покидать трибуны заранее. Однако игроки «Локо» нашли в себе силы, спасли встречу, а вместе с ней и всю серию, стоявшую на грани завершения.
Главный тренер ярославцев Дмитрий Красоткин отметил, это шестой матч между командами стал самым эмоциональным. «Игроки показали, что у них есть характер, мужество, стойкость и выдержка. Против такого соперника очень сложно действовать, здесь необходима реализация моментов, мы создали себе очень много возможностей за эти шесть встреч, но забросить получалось не всегда. Конечно, это был самый эмоциональный и самый напряженный матч серии, все верили и понимали, что могут, сами себя заводили», — сказал Красоткин.
Защитник «Локо» Никита Громов подчеркнул, что во встрече против «Авто» плохая реализация стала результатом психологического барьера. «Все было в наших головах, так как в этой игре многое зависело только от нас самих, в последние две минуты произошел колоссальный прилив адреналина, помогла и сумасшедшая поддержка болельщиков. Психологический барьер — главная причина плохой реализации. Его нужно было преодолеть, не биться о стену, а
Главный тренер «Авто» Виталий Соловьев заявил, что возможной причиной поражения стало преждевременное празднование победы хоккеистами екатеринбургской команды.
«Вероятно, в конце матча мы потеряли концентрацию,
«После третьего периода ребята, конечно, расстроились, мы пытались успокоить их, но не совсем получилось. Готовимся дальше, ничего страшного не произошло. Понятно, что сил и эмоций уже ни у кого нет, однако мы надеемся на огромную поддержку наших зрителей», — добавил специалист.
Защитник «Авто» Семен Переляев тоже назвал причиной поражении преждевременную радость. «Может,
«Я смотрел на скамейку “Авто”, они уже улыбались, поэтому знал, что мы выиграем. Соперник является очень дисциплинированной командой, нам нужно хорошо действовать не только в атаке, но и в обороне. Думаю, эта победа даст толчок, на мой взгляд, в Екатеринбурге легче играть, надеюсь, что выиграем», — поделился Каюмов.
«Тренер перед овертаймом успокоил, сказал, что сейчас нужно просто выйти и победить. У нас еще молодая команда, мало ребят, которые играли в
«Авто» впервые играет в финале Кубка Харламова, ранее самым высоким достижением клуба из Екатеринбурга был выход в ¼ финала, что удавалось команде четыре раза.
На пути к финалу екатеринбуржцы обыграли «Снежных Барсов» (3−1) из
«Локо» является двукратным обладателем Кубка Харламова (2016, 2018). В этом сезоне команда в первом раунде
Красоткин отметил, что в финале не стоит ждать сюрпризов, а победят те, у кого нервы окажутся крепче. «Соперник очень здорово играл, тяжело было преодолеть эту вязкую оборону, у нас было много ошибок. Осталась одна игра, никаких сюрпризов не будет — у кого нервы крепче и выдержка больше, тот и выиграет. Будет тяжелый матч, но победить можно, поэтому готовимся», — сказал тренер «Локо».
Автор победной шайбы Иванов подчеркнул, что такая длинная серия
Громов отметил, что отсутствие поддержки болельщиков в следующем матче никак не повлияет на команду. «У нас поддержка идет от каждого из партнеров, мы верим друг в друга. Это наша команда и наша игра, трудно сказать, в какой именно момент я сегодня понял, что мы выиграем. Просто верил, всегда надо работать до конца, ведь в истории хоккея бывали разные ситуации», — отметил защитник.
Решающая встреча серии состоится 24 апреля в Екатеринбурге. Начало — 16:30 мск.