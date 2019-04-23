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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Смотрелась бы не хуже «Барыса»: эксперт оценил шансы «Сарыарки» на вступление в КХЛ

Карагандинская «Сарыарка» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) созрела для перехода в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) — такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал бывший государственный тренер Казахстана Сергей Шавернев. Также эксперт оценил шансы клуба на победу в Кубок Петрова и назвал главные препятствия для вступления клуба в КХЛ.

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На данный момент «Сарыарка» выигрывает финальную серию плей-офф у тюменского «Рубина» со счетом 3−1. Следующий матч команды проведут 24 апреля в России.

«Я думаю, что «Сарыарка» в прекрасной форме. Им по силам одержать победу в финале. Я считаю их явными фаворитами. Вообще, карагандинская команда смогла бы сыграть достойно и в КХЛ. Она не слабее того же «Адмирала» или «Кунлуня». По своей инфраструктуре, хоккейным традициям — «Сарыарка» заслуживает попадания в КХЛ. Однако вопрос о вступлении нужно задавать самой организации.

Главной проблемой команды является отсутствие сертифицированной ледовой арены и нормального аэропорта. В остальном «Сарыарка» смотрелась бы в КХЛ не хуже «Барыса». Это соперничество положительно сказалось бы на прогрессе казахстанского хоккея.

У «Сарыарки» есть железный вариант для вступления в КХЛ. Для этого карагандинцам нужно перебазироваться в Алматы. Здесь есть все условия, а деньги для второй команды в КХЛ в нашей стране найдутся, — отметил Шавернев.

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