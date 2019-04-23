«Смотрелась бы не хуже «Барыса»: эксперт оценил шансы «Сарыарки» на вступление в КХЛ

На данный момент «Сарыарка» выигрывает финальную серию плей-офф у тюменского «Рубина» со счетом 3−1. Следующий матч команды проведут 24 апреля в России.

«Я думаю, что «Сарыарка» в прекрасной форме. Им по силам одержать победу в финале. Я считаю их явными фаворитами. Вообще, карагандинская команда смогла бы сыграть достойно и в КХЛ. Она не слабее того же «Адмирала» или «Кунлуня». По своей инфраструктуре, хоккейным традициям — «Сарыарка» заслуживает попадания в КХЛ. Однако вопрос о вступлении нужно задавать самой организации.

Главной проблемой команды является отсутствие сертифицированной ледовой арены и нормального аэропорта. В остальном «Сарыарка» смотрелась бы в КХЛ не хуже «Барыса». Это соперничество положительно сказалось бы на прогрессе казахстанского хоккея.