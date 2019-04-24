«Сарыарка» в четвертый раз победила российский клуб и стала чемпионом ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.
В финальной серии Кубка Петрова казахстанский клуб с общим результатом 4−1 победил тюменский «Рубин». Пятая игра прошла в России сегодня, 24 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сарыарки» — протокол матча доступен здесь.
В последнем матче у «Сарыраки» на пятой минуте забил Артур Сарваров, на 22-й — Эмиль Нургалиев, на 44-й большинство реализовал Олег Ломако, а на 60-й Максим Кицын поразил пустые ворота. За «Рубин» на 18-й минуте отличился Антон Рехтин.
Для «Сарыарки» это чемпионство стало вторым в ВХЛ. Первый титул команда завоевала в сезоне 2013/14, когда в решающей серии также победила «Рубин». За сезон до этого карагандинцы, которые были дебютантами в лиге, уступили в финале «Торосу».
Чемпионом ВХЛ в сезоне 2010/11 был «Рубин», но затем тюменцы дважды проиграли в финалах — в 2012 и 2014 году.
Отметим, что в
В текущем сезоне ВХЛ выступали 29 клубов из России, Казахстана и Китая. Второй участник от РК «Торпедо» из