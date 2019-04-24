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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» в четвертый раз победила российский клуб и стала чемпионом ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.

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В финальной серии Кубка Петрова казахстанский клуб с общим результатом 4−1 победил тюменский «Рубин». Пятая игра прошла в России сегодня, 24 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сарыарки» — протокол матча доступен здесь.

В последнем матче у «Сарыраки» на пятой минуте забил Артур Сарваров, на 22-й — Эмиль Нургалиев, на 44-й большинство реализовал Олег Ломако, а на 60-й Максим Кицын поразил пустые ворота. За «Рубин» на 18-й минуте отличился Антон Рехтин.

Для «Сарыарки» это чемпионство стало вторым в ВХЛ. Первый титул команда завоевала в сезоне 2013/14, когда в решающей серии также победила «Рубин». За сезон до этого карагандинцы, которые были дебютантами в лиге, уступили в финале «Торосу».

Чемпионом ВХЛ в сезоне 2010/11 был «Рубин», но затем тюменцы дважды проиграли в финалах — в 2012 и 2014 году.

Отметим, что в плей-офф текущего сезона «Сарыарка» вышла с десятого места в регулярном чемпионате, а «Рубин» — с четвертого. На пути к финалу карагандинцы победили «Югру» (седьмое место), «Нефтяник» (2) и «СКА-Неву» (1).

В текущем сезоне ВХЛ выступали 29 клубов из России, Казахстана и Китая. Второй участник от РК «Торпедо» из Усть-Каменогорска не смогло выйти в плей-офф, заняв 18-е место.

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