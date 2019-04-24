«Сарыарка» установила рекорд ВХЛ после второго чемпионства

В финальной серии «Сарыарка» с общим счетом 4−1 победила российский «Рубин» из Тюмени. Чемпионство стало для карагандинцев вторым в истории.

В регулярном чемпионате «Сарыарка» заняла десятое место, а «Рубин» — седьмое. На пути к финалу карагандинцы выбили «Югру» (седьмое место), «Нефтяник» (2) и «СКА-Неву» (1).