«Сарыарка» установила рекорд ВХЛ после второго чемпионства
Карагандинская «Сарыарка» стала самой низкой посеянной командой из чемпионов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» стала самой низкой посеянной командой из чемпионов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
В финальной серии «Сарыарка» с общим счетом 4−1 победила российский «Рубин» из Тюмени. Чемпионство стало для карагандинцев вторым в истории.
В регулярном чемпионате «Сарыарка» заняла десятое место, а «Рубин» — седьмое. На пути к финалу карагандинцы выбили «Югру» (седьмое место), «Нефтяник» (2) и «СКА-Неву» (1).
Никогда ранее чемпионом ВХЛ не становилась команда, ставшая десятой в «регулярке». До этого самым низко посеянным чемпионом был «Торос», который в сезоне 2014/15 вышел в