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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» установила рекорд ВХЛ после второго чемпионства

Карагандинская «Сарыарка» стала самой низкой посеянной командой из чемпионов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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В финальной серии «Сарыарка» с общим счетом 4−1 победила российский «Рубин» из Тюмени. Чемпионство стало для карагандинцев вторым в истории.

В регулярном чемпионате «Сарыарка» заняла десятое место, а «Рубин» — седьмое. На пути к финалу карагандинцы выбили «Югру» (седьмое место), «Нефтяник» (2) и «СКА-Неву» (1).

Никогда ранее чемпионом ВХЛ не становилась команда, ставшая десятой в «регулярке». До этого самым низко посеянным чемпионом был «Торос», который в сезоне 2014/15 вышел в плей-офф с восьмого места.

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