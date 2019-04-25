Видеообзор матча, или как «Сарыарка» победила российский клуб и снова стала чемпионом ВХЛ

В финальной серии Кубка Петрова казахстанский клуб с общим результатом 4−1 победил тюменский «Рубин». Пятая игра прошла в России сегодня, 24 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сарыарки» — протокол матча доступен здесь.