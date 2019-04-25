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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Видеообзор матча, или как «Сарыарка» победила российский клуб и снова стала чемпионом ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2018/19, передает корреспондент Vesti.kz.

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В финальной серии Кубка Петрова казахстанский клуб с общим результатом 4−1 победил тюменский «Рубин». Пятая игра прошла в России сегодня, 24 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сарыарки» — протокол матча доступен здесь.

Видеообзор пятого матча:

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Для «Сарыарки» это чемпионство стало вторым в ВХЛ и помогло установить рекорд. Карагадинский клуб по ходу плей-офф выбил первую, вторую, четвертую и седьмую команду «регулярки».

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