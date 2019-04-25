Три трофея за четыре года. «Локо» стал самым титулованным клубом в истории Кубка Харламова

Источник: РИА "Новости"

Решающий матч финальной серии соперники начали осторожно — хоккеисты «Локо» и «Авто» поочередно обменивались опасными атаками, но вратари действовали уверенно. Судьба встречи и всей серии решилась во втором отрезке игры. На 24-й минуте матча нападающий «Локо» Максим Денежкин с передач Даниила Гловацкого и Никиты Громова забросил свою первую шайбу в плей-офф, которая, как оказалось, принесла его клубу очередной трофей Кубка Харламова.

«Эмоции непередаваемые, очень рад этой победе, мы долго шли к ней, работали весь сезон. Из нашей команды мог любой отличиться, но так сложилось, что забросил я. В этом сезоне вижу свой прогресс, хотя много еще нужно работать и подниматься на ступень выше. Это необходимо, чтобы играть в КХЛ», — сказал Денежкин ТАСС после матча.

Забросив шайбу, хоккеисты «Локо» немного отдали инициативу сопернику и все чаще оборонялись, однако к третьему периоду игра снова стала равной. Команды действовали на высоких скоростях, но изменить счет никому не удалось.

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Голкипер «Авто» — самый ценный игрок плей-офф

За весь матч хоккеисты екатеринбургского клуба нанесли 36 бросков по воротам Даниила Исаева, соперник же побеспокоил голкипера «Авто» Владимира Галкина 40 раз. По итогам плей-офф МХЛ именно 18-летний Галкин был признан самым ценным игроком. В розыгрыше Кубка Харламова голкипер провел 20 матчей, одержал 11 побед, отразив при этом 1054 из 1116 (94,4%) бросков и четырежды отыграв «на ноль».

«Я ничего не загадывал для себя в этом сезоне, просто работал, а команда помогала мне. Не думал о том, что могу стать самым ценным игроком, готов все свои награды сейчас обменять на победу в Кубке Харламова», — подчеркнул Галкин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Алексей Морозов сказал журналистам, что решение о лауреате приза принималось в последний момент.

«До конца матча думали и смотрели, кто и как сыграет, но Галкин отлично провел встречу. Он всего один гол пропустил, помогал команде оставаться в игре, проявил себя хорошо. Я думаю, что хоккеист заслуженно получил эту награду», — сказал Морозов.

Главный тренер «Авто» Виталий Соловьев отметил, что Галкин заслужил место основного вратаря своей упорной работой. «Он пришел в прошлом году из юниоров, мы его взяли на сборы в Казахстан. Сыграл очень хорошо в Астане, затем дважды отстоял “на ноль” в Усть-Каменогорске, буквально выгрыз себе место в составе. Играют сильнейшие, у меня нет никакого блата, поэтому Галкин был основным вратарем, здорово себя проявил», — подчеркнул Соловьев.

Чемпионский путь «Локо»

В нынешнем сезоне хоккеисты ярославской команды в первом раунде плей-офф обыграли подмосковный клуб «Русские Витязи» (3−0), затем оказались сильнее петербургского «Динамо» (3−0), а в полуфинале победили «Мамонтов Югры» (3−1) из Ханты-Мансийска. Ранее «Локо» дважды становился обладателем Кубка Харламова. В 2016 году в финале была обыграна нижегородская «Чайка» (4−1), а в прошлом сезоне с железнодорожниками не смог справиться петербургский «СКА-1946».

Нападающий Артур Каюмов, который провел нынешний сезон в КХЛ, вспомнил победу в прошлогоднем розыгрыше Кубка Харламова и рассказал об отличиях этих двух результатов. «Ощущения неповторимые, конечно, мы в прошлом году выигрывали, но сейчас немного другие чувства. Более молодая команда в этом сезоне, я очень рад, что одержали волевую победу. Главное, что смогли вернуться в игру по ходу шестого матча, уступая 0:2», — сказал хоккеист.

«Сезон достаточно тяжелый был, сыграл в первой команде, но немного не получилось в плей-офф, поэтому решил реабилитироваться в молодежном клубе. Мы, кто постарше, более опытные уже, будем тянуть ребят за собой и выигрывать», — добавил Каюмов.

Главный тренер «Локо» Дмитрий Красоткин считает, что первые две победы над «Авто» в финальной серии помешали ярославской команде в психологическом плане.

«Успех в первых двух матчах на выезде немного повлиял на психологию, поэтому такая серия выдалась. Ребята молодцы — в шестой игре, проигрывая 0:2, за две минуты забросили две шайбы, вытащили игру и победили в овертайме, такое дорогого стоит, огромное им спасибо. Серия получилась интересная, накал встреч хороший, впервые был частью финала из семи матчей», — поделился Красоткин.

Контракт тренера «Локо» истекает по завершению сезона, о своем будущем наставник пока не думал. «Еще ничего не знаю, сначала нужно просто отдохнуть. Мне необходимо двигаться дальше, надо подумать и взвесить все, решить для себя. Здесь нужно дать другим возможность поработать», — заключил специалист.

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Лучший сезон для «Авто»

Екатеринбургская команда впервые играла в финале Кубка Харламова, ранее ее самым высоким достижением был выход в четвертьфинал. Это удавалось клубу команде четыре раза. На пути к финалу екатеринбуржцы обыграли «Снежных Барсов» (3−1) из Нур-Султана, уфимский «Толпар» (3−2) и петербургский «СКА-1946» (3−2).

Наставник «Авто» Соловьев заявил, что главным успехом нынешнего сезона является сплочение коллектива. «Команда в этом розыгрыше творила чудеса, но нашим главным достижением стало сплочение, ребята дружно работали, никто не тянул одеяло на себя. Где-то не хватало мастеров, но у нас был коллектив, и сегодня мы дали бой. В последнее время Западная конференция выигрывает больше, в нас никто не верил ни перед серией со “СКА-1946”, ни перед финалом, но мы в этом сезоне играли не благодаря, а вопреки», — сказал Соловьев.

Тренер также отметил высокий уровень условий, созданных для развития хоккеистов в Екатеринбурге. «Я очень благодарен руководству клуба, люди сделали огромный шаг вперед, ведь здесь потрясающие условия у парней, строится новая академия, и я уверен, что хоккей в Екатеринбурге будет только расти. Благодарен ребятам за то, что мое возвращение на родину стало триумфальным, это их заслуга. Надеюсь, что хоккейный бум в Свердловской области будет продолжаться, был провал, связанный с закрытием нескольких школ, отъездом игроков и недостатком финансирования, сейчас же у нас есть руководство клуба, которое возрождает хоккей», — добавил наставник.

Нападающий «Авто» Максим Рассейкин отметил, что в этом сезоне состав екатеринбургской команды был лучшим за последние десять лет.

«Сейчас какая-то пустота, еще не понимаю, что проиграли трофей, где-то нам не повезло сегодня. Считаю, что серию провели очень хорошо, первый раз “Авто” так далеко зашел, наш состав считается лучшим за десять лет. Никто в нас не верил, но мы показали, что ребята на Урале не хуже, чем остальные», — сказал Рассейкин.

«Для меня этот сезон является шагом вперед, я провел полноценный сезон в первой команде, это очень помогло мне. Год был бы чудесным, если бы сегодня выиграли. На этом молодежный хоккей для меня, к сожалению, закончился, теперь хочется выиграть Кубок Гагарина с первой командой. Я считаю, что у “Автомобилиста” есть все шансы на это», — добавил хоккеист.

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Юбилейный сезон рекордов

Подводя итоги всего сезона, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Морозов отметил большое количество побитых рекордов. «Хороший год, который дал нам новых рекордсменов и новых звезд, который закончился в финале семью матчами в упорной борьбе. Команды проявили характер, настойчивость, мастерство. Все игры были тяжелые, но у нас есть и рекордсмен по шайбам, и по очкам за всю историю чемпионата», — сказал Морозов.

По итогам регулярного чемпионата первое место заняла команда «СКА-1946». Нападающий московского «Спартака» Михаил Шалагин обновил рекорд МХЛ по числу заброшенных шайб. 19-летний хоккеист отличился 48 раз в 43 играх и превзошел достижение Федора Малыхина (сезон-2009/10, 42 шайбы) из «Авто».

Шалагин начал нынешний сезон во взрослой команде «Спартака» в КХЛ, проведя четыре матча и не сумев отметиться результативными действиями. Затем красно-белые вернули форварда в клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Химик» из Воскресенска, за который тот провел семь игр, забросив две шайбы, после чего уже отправился в МХЛ.

Рекорд Малыхина в завершившемся регулярном чемпионате побил и нападающий петербургского «Динамо» Антон Назаревич, забросивший 45 шайб в 64 матчах. Лучшим бомбардиром первенства стал его одноклубник Антон Васильев, записавший себе в актив 96 (41+55) очков в 57 играх.

Голкипер «Динамо СПб» Кирилл Устименко установил рекорд по матчам «на ноль» — 12. Предыдущее достижение принадлежало Владиславу Габалу («Энергия», Карловы Вары), который в сезоне-2012/2013 провел 11 матчей без пропущенных шайб, и тому же Устименко, повторившему результат чешского вратаря в прошлом розыгрыше турнира.

Четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Харламова между уфимским «Толпаром» и «Авто» стал самым длинным в истории МХЛ. Команды играли 122 минуты 54 секунды. Победу одержали гости со счетом 4:3, победную шайбу забросил нападающий Павел Воронков. Встреча продолжалась около пяти часов, предыдущее достижение было установлено 16 марта 2017 года в матче плей-офф сезона-2016/17 между казанским «Ирбисом» и челябинскими «Белыми Медведями» (1:2), когда клубы провели на площадке 119 минут 59 секунд.

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