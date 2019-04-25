Три трофея за четыре года. «Локо» стал самым титулованным клубом в истории Кубка Харламова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локо» в седьмом матче финальной серии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локо» в седьмом матче финальной серии
Решающий матч финальной серии соперники начали осторожно — хоккеисты «Локо» и «Авто» поочередно обменивались опасными атаками, но вратари действовали уверенно. Судьба встречи и всей серии решилась во втором отрезке игры. На 24-й минуте матча нападающий «Локо» Максим Денежкин с передач Даниила Гловацкого и Никиты Громова забросил свою первую шайбу в
«Эмоции непередаваемые, очень рад этой победе, мы долго шли к ней, работали весь сезон. Из нашей команды мог любой отличиться, но так сложилось, что забросил я. В этом сезоне вижу свой прогресс, хотя много еще нужно работать и подниматься на ступень выше. Это необходимо, чтобы играть в КХЛ», — сказал Денежкин ТАСС после матча.
Забросив шайбу, хоккеисты «Локо» немного отдали инициативу сопернику и все чаще оборонялись, однако к третьему периоду игра снова стала равной. Команды действовали на высоких скоростях, но изменить счет никому не удалось.
За весь матч хоккеисты екатеринбургского клуба нанесли 36 бросков по воротам Даниила Исаева, соперник же побеспокоил голкипера «Авто» Владимира Галкина 40 раз. По итогам
«Я ничего не загадывал для себя в этом сезоне, просто работал, а команда помогала мне. Не думал о том, что могу стать самым ценным игроком, готов все свои награды сейчас обменять на победу в Кубке Харламова», — подчеркнул Галкин в беседе с корреспондентом ТАСС.
«До конца матча думали и смотрели, кто и как сыграет, но Галкин отлично провел встречу. Он всего один гол пропустил, помогал команде оставаться в игре, проявил себя хорошо. Я думаю, что хоккеист заслуженно получил эту награду», — сказал Морозов.
Главный тренер «Авто» Виталий Соловьев отметил, что Галкин заслужил место основного вратаря своей упорной работой. «Он пришел в прошлом году из юниоров, мы его взяли на сборы в Казахстан. Сыграл очень хорошо в Астане, затем дважды отстоял “на ноль” в
В нынешнем сезоне хоккеисты ярославской команды в первом раунде
Нападающий Артур Каюмов, который провел нынешний сезон в КХЛ, вспомнил победу в прошлогоднем розыгрыше Кубка Харламова и рассказал об отличиях этих двух результатов. «Ощущения неповторимые, конечно, мы в прошлом году выигрывали, но сейчас немного другие чувства. Более молодая команда в этом сезоне, я очень рад, что одержали волевую победу. Главное, что смогли вернуться в игру по ходу шестого матча, уступая 0:2», — сказал хоккеист.
«Сезон достаточно тяжелый был, сыграл в первой команде, но немного не получилось в
«Успех в первых двух матчах на выезде немного повлиял на психологию, поэтому такая серия выдалась. Ребята молодцы — в шестой игре, проигрывая 0:2, за две минуты забросили две шайбы, вытащили игру и победили в овертайме, такое дорогого стоит, огромное им спасибо. Серия получилась интересная, накал встреч хороший, впервые был частью финала из семи матчей», — поделился Красоткин.
Контракт тренера «Локо» истекает по завершению сезона, о своем будущем наставник пока не думал. «Еще ничего не знаю, сначала нужно просто отдохнуть. Мне необходимо двигаться дальше, надо подумать и взвесить все, решить для себя. Здесь нужно дать другим возможность поработать», — заключил специалист.
Екатеринбургская команда впервые играла в финале Кубка Харламова, ранее ее самым высоким достижением был выход в четвертьфинал. Это удавалось клубу команде четыре раза. На пути к финалу екатеринбуржцы обыграли «Снежных Барсов» (3−1) из
Наставник «Авто» Соловьев заявил, что главным успехом нынешнего сезона является сплочение коллектива. «Команда в этом розыгрыше творила чудеса, но нашим главным достижением стало сплочение, ребята дружно работали, никто не тянул одеяло на себя.
Тренер также отметил высокий уровень условий, созданных для развития хоккеистов в Екатеринбурге. «Я очень благодарен руководству клуба, люди сделали огромный шаг вперед, ведь здесь потрясающие условия у парней, строится новая академия, и я уверен, что хоккей в Екатеринбурге будет только расти. Благодарен ребятам за то, что мое возвращение на родину стало триумфальным, это их заслуга. Надеюсь, что хоккейный бум в Свердловской области будет продолжаться, был провал, связанный с закрытием нескольких школ, отъездом игроков и недостатком финансирования, сейчас же у нас есть руководство клуба, которое возрождает хоккей», — добавил наставник.
«Сейчас
«Для меня этот сезон является шагом вперед, я провел полноценный сезон в первой команде, это очень помогло мне. Год был бы чудесным, если бы сегодня выиграли. На этом молодежный хоккей для меня, к сожалению, закончился, теперь хочется выиграть Кубок Гагарина с первой командой. Я считаю, что у “Автомобилиста” есть все шансы на это», — добавил хоккеист.
Подводя итоги всего сезона,
По итогам регулярного чемпионата первое место заняла команда «СКА-1946». Нападающий московского «Спартака» Михаил Шалагин обновил рекорд МХЛ по числу заброшенных шайб. 19-летний хоккеист отличился 48 раз в 43 играх и превзошел достижение Федора Малыхина (сезон-2009/10, 42 шайбы) из «Авто».
Шалагин начал нынешний сезон во взрослой команде «Спартака» в КХЛ, проведя четыре матча и не сумев отметиться результативными действиями. Затем
Рекорд Малыхина в завершившемся регулярном чемпионате побил и нападающий петербургского «Динамо» Антон Назаревич, забросивший 45 шайб в 64 матчах. Лучшим бомбардиром первенства стал его одноклубник Антон Васильев, записавший себе в актив 96 (41+55) очков в 57 играх.
Четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Харламова между уфимским «Толпаром» и «Авто» стал самым длинным в истории МХЛ. Команды играли 122 минуты 54 секунды. Победу одержали гости со счетом 4:3, победную шайбу забросил нападающий Павел Воронков. Встреча продолжалась около пяти часов, предыдущее достижение было установлено 16 марта 2017 года в матче
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