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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Сарыарки» вошел в историю после чемпионства в ВХЛ

Карагандиская «Сарыарка» второй раз в своей истории стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — завоевала Кубок Петрова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В финальной серии плей-офф ВХЛ подопечные Леонида Тамбиева обыграли тюменский «Рубина» со счетом 4−1. Причем серию «Сарыарка» начала с поражения, но затем выиграла четыре матча подряд.

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Тамбиев вошел в историю ВХЛ как первый тренер, завоевавший два Кубка Петрова подряд с разными командами.

В сезоне-2017/18 Тамбиев с питерским «Динамо» выиграл «регулярку» и плей-офф ВХЛ. Во время сезона-2018/19 его уволили из питерской команды, после чего он возглавил «Сарыарку», с которой и выиграл плей-офф ВХЛ-2019.

Два трофея подряд также на счету Руслана Сулейманова — в 2012 и 2013 годах. Однако он завоевал оба трофея с одной командой — «Торосом».

Для «Сарыарки» это чемпионство стало вторым в ВХЛ и помогло установить рекорд. Карагадинский клуб по ходу плей-офф выбил первую, вторую, четвертую и седьмую команды «регулярки».

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