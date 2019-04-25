Тренер «Сарыарки» вошел в историю после чемпионства в ВХЛ
Карагандиская «Сарыарка» второй раз в своей истории стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — завоевала Кубок Петрова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандиская «Сарыарка» второй раз в своей истории стала чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — завоевала Кубок Петрова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальной серии
Тамбиев вошел в историю ВХЛ как первый тренер, завоевавший два Кубка Петрова подряд с разными командами.
В сезоне-2017/18 Тамбиев с питерским «Динамо» выиграл «регулярку» и
Два трофея подряд также на счету Руслана Сулейманова — в 2012 и 2013 годах. Однако он завоевал оба трофея с одной командой — «Торосом».
Для «Сарыарки» это чемпионство стало вторым в ВХЛ и помогло установить рекорд. Карагадинский клуб по ходу