«Я вас всех люблю!» Как «Сарыарка» в раздевалке праздновала чемпионство в ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» показала кадры из чемпионской раздевалки после завоевания Кубка Петрова.
Карагандинская «Сарыарка» показала кадры из чемпионской раздевалки после завоевания Кубка Петрова.
В пятом матче финала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) казахстанский клуб в гостях победил тюменский «Рубин» — 4:1, выиграв и серию с аналогичным счетом — видеообзор смотрите здесь. Это победа помогла «Сарыарке» установить новый рекорд.
В раздевалке главный тренер Леонид Тамбиев обратился к хоккеистам. Он возглавил «Сарыарку» в ноябре, когда она занимала 17-е место.
«Мы с вами проделали не такой длинный путь, но главное — работали честно и
Для «Сарыарки» это чемпионство стало вторым в ВХЛ. Первый титул команда завоевала в сезоне 2013/14, когда в решающей серии также победила «Рубин». За сезон до этого карагандинцы, которые были дебютантами в лиге, уступили в финале «Торосу».
Отметим, что сразу несколько игроков «Сарыарки» победили в индивидуальных номинациях по итогам