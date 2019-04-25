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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Я вас всех люблю!» Как «Сарыарка» в раздевалке праздновала чемпионство в ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» показала кадры из чемпионской раздевалки после завоевания Кубка Петрова.

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В пятом матче финала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) казахстанский клуб в гостях победил тюменский «Рубин» — 4:1, выиграв и серию с аналогичным счетом — видеообзор смотрите здесь. Это победа помогла «Сарыарке» установить новый рекорд.

В раздевалке главный тренер Леонид Тамбиев обратился к хоккеистам. Он возглавил «Сарыарку» в ноябре, когда она занимала 17-е место.

«Мы с вами проделали не такой длинный путь, но главное — работали честно и по-настоящему. Я вас всех люблю, ценю и респектирую! Вы просто красавцы, ребята, молодцы, большое вам спасибо!» — сказал Тамбиев.

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Для «Сарыарки» это чемпионство стало вторым в ВХЛ. Первый титул команда завоевала в сезоне 2013/14, когда в решающей серии также победила «Рубин». За сезон до этого карагандинцы, которые были дебютантами в лиге, уступили в финале «Торосу».

Отметим, что сразу несколько игроков «Сарыарки» победили в индивидуальных номинациях по итогам плей-офф, а вратарь Эдуард Рейзвих признан самым ценным игроком Кубка Петрова.

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