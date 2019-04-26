«Для Нижегородской области с ее давними хоккейными традициями этот триумф на льду — очень важное событие», — Глеб Никитин

Нижегородцы одержали победу над хантымансийской «Югрой» со счетом 3:1. Благодаря этой победе хоккеисты «Торпедо» впервые в истории завоевали звание Чемпиона Восточной Конференции, добавив в свою коллекцию очередные золотые медали вслед за победой в первенстве России. «Для Нижегородской области с ее давними хоккейными традициями этот триумф на льду — очень важное событие. Мы увидели, что у нас есть новое талантливое хоккейное поколение. Видно, как ребята горят игрой и искренне переживают за команду. Отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали наших юных спортсменов! Желаю “Торпедо” удачи в суперфинале! Вам уже удалось сделать очень многое, а матч в Сочи может стать еще одним важным шагом в профессиональную карьеру. Мы гордимся вами», — сказал Глеб Никитин.
«Кубок Газпром нефти» — один из крупнейших международных детских хоккейных турниров Европы. В состязаниях принимают участие детские команды КХЛ в возрастной категории до 11 лет. Турнир проводится в двух группах — Запад и Восток. В этом году турнир проходит уже в 13-й раз. В нем участвует 31 команда из 10 стран мира: России, Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Словакии и Чехии. Суперфинал пройдет 26 апреля 2019 года в Сочи во Дворце спорта «Большой». Соперником «Торпедо» станет команда «Витязь» из Московской области. Начало игры в 19.00. Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч Страна», а также на каналах КХЛ ТВ и КХЛ HD.