«Для Нижегородской области с ее давними хоккейными традициями этот триумф на льду — очень важное событие», — Глеб Никитин

Нижегородцы одержали победу над хантымансийской «Югрой» со счетом 3:1. Благодаря этой победе хоккеисты «Торпедо» впервые в истории завоевали звание Чемпиона Восточной Конференции, добавив в свою коллекцию очередные золотые медали вслед за победой в первенстве России. «Для Нижегородской области с ее давними хоккейными традициями этот триумф на льду — очень важное событие. Мы увидели, что у нас есть новое талантливое хоккейное поколение. Видно, как ребята горят игрой и искренне переживают за команду. Отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали наших юных спортсменов! Желаю “Торпедо” удачи в суперфинале! Вам уже удалось сделать очень многое, а матч в Сочи может стать еще одним важным шагом в профессиональную карьеру. Мы гордимся вами», — сказал Глеб Никитин.