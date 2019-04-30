Клубы ВХЛ и МХЛ системы московского «Динамо» будут базироваться в Твери
ТАСС, 30 апреля. Команды системы московского «Динамо», участвующие в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), будут базироваться в Твери. Об этом сообщает
ТАСС, 30 апреля. Команды системы московского «Динамо», участвующие в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), будут базироваться в Твери. Об этом сообщает
30 апреля состоялась встреча генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова и губернатора Тверской области Игоря Рудени, в ходе которой обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества и развития хоккея в регионе.
Тренировочный процесс и матчи следующего сезона молодежная команда и клуб ВХЛ будут проводить на базе спорткомплекса «Юбилейный».
В прошедшем сезоне у московского «Динамо» не было команды в ВХЛ. В МХЛ команда системы «Динамо» базировалась в подмосковном Дмитрове, в прошедшем сезоне МХК «Динамо» занял 11-е место в Западной конференции и не попал в