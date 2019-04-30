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20:57 (мск), источник: ТАСС

Клубы ВХЛ и МХЛ системы московского «Динамо» будут базироваться в Твери

ТАСС, 30 апреля. Команды системы московского «Динамо», участвующие в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), будут базироваться в Твери. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

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30 апреля состоялась встреча генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова и губернатора Тверской области Игоря Рудени, в ходе которой обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества и развития хоккея в регионе.

Тренировочный процесс и матчи следующего сезона молодежная команда и клуб ВХЛ будут проводить на базе спорткомплекса «Юбилейный».

В прошедшем сезоне у московского «Динамо» не было команды в ВХЛ. В МХЛ команда системы «Динамо» базировалась в подмосковном Дмитрове, в прошедшем сезоне МХК «Динамо» занял 11-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

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