Клубы ВХЛ и МХЛ системы московского «Динамо» будут базироваться в Твери

30 апреля состоялась встреча генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова и губернатора Тверской области Игоря Рудени, в ходе которой обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества и развития хоккея в регионе.

Тренировочный процесс и матчи следующего сезона молодежная команда и клуб ВХЛ будут проводить на базе спорткомплекса «Юбилейный».