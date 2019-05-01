Фарм-клуб «Торпедо» из ВХЛ возглавит Игорь Знарок

«Достигнута договоренность о подписании контракта с Игорем Валерьевичем Знарком, родным братом экс-главного тренера сборной России олимпийского чемпиона Олега Знарка. Желаем Игорю Валерьевичу успехов в работе с фарм-клубом “Торпедо” — важным звеном выстроенной в нашем регионе хоккейной вертикали!» — отмечается в сообщении.

В минувшем сезоне «Саров» под руководством Игоря Аверкина занял 25-е место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попал в плей-офф.