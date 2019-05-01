Текущие события
Хоккей. Европа
16:00
Швеция6
Россия4
Хоккей. НХЛ
2.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. Европа
2.05
Финляндия
Чехия
Все события
Фоторепортажи
12Максим Ковтун завершил карьеру
14ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на третье место
16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фарм-клуб «Торпедо» из ВХЛ возглавит Игорь Знарок

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главным тренером выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) «Сарова», фарм-клуба нижегородского «Торпедо», станет Игорь Знарок, сообщается на официальном сайте торпедовцев со ссылкой на генерального директора «Торпедо» Яна Голубовского.

Наверх

«Достигнута договоренность о подписании контракта с Игорем Валерьевичем Знарком, родным братом экс-главного тренера сборной России олимпийского чемпиона Олега Знарка. Желаем Игорю Валерьевичу успехов в работе с фарм-клубом “Торпедо” — важным звеном выстроенной в нашем регионе хоккейной вертикали!» — отмечается в сообщении.

В минувшем сезоне «Саров» под руководством Игоря Аверкина занял 25-е место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попал в плей-офф.

В прошедшем сезоне Игорь Знарок возглавлял «Челмет» из Челябинска, который остался за бортом плей-офф ВХЛ, заняв 20-е место в регулярном чемпионате.

Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Канадский хоккеист получил первую зарплату в России и сразу уехал
Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты
«Нет души»: почему российские хоккеисты бегут в США
«Гремио» обязали выплатить 2,6 млн за переход игрока в «Спартак»
Сергей Семак: «Зенит» еще ничего не добился
ФК «Локомотив» ведет переговоры по поводу перехода Смолова
Полузащитник «Краснодара» уходит из клуба из-за низкой зарплаты
Россиянка впервые рассудит финал футбольной Лиги чемпионов
Чемпионка мира Екатерина Уланова объявила о завершении карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь