Фарм-клуб «Торпедо» из ВХЛ возглавит Игорь Знарок
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главным тренером выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) «Сарова»,
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главным тренером выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) «Сарова»,
«Достигнута договоренность о подписании контракта с Игорем Валерьевичем Знарком, родным братом
В минувшем сезоне «Саров» под руководством Игоря Аверкина занял 25-е место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попал в
В прошедшем сезоне Игорь Знарок возглавлял «Челмет» из Челябинска, который остался за бортом