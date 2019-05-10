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09:14 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: В чемпионате Казахстана по хоккею может появиться команда из Узбекистана

В следующем сезоне в чемпионате Казахстана по хоккею может появиться команда из Узбекистана, сообщает «Шайба.kz».

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Как пишет издание, в Ташкенте создается новый хоккейный клуб «Хумо» для дальнейшего вступления в КХЛ. Но перед этим команда планирует провести один сезон в ВХЛ. У «Хумо» будет свой фарм-клуб, который, скорее всего, станет первым иностранным участником ОЧРК. Он будет называться «Бинокор». Уже идут переговоры со спонсорами и Казахстанской федерацией хоккея.

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В этом году в столице Узбекистана была построена новая арена на 12 500 мест. Это больше, чем вместимость «Барыс-Арены» в Астане.

Таким образом, количество участников чемпионата Казахстана, по предварительной информации, увеличится до 12. Ранее сообщалось о создании взрослой профессиональной команды в Актобе.

Сообщается, что в 1970-х и 1980-х годах в Ташкенте существовал хоккейный клуб «Бинокор», выступавший в первой и второй лигах чемпионата СССР. Два бывших игрока сборной Казахстана Сергей Александров и Сергей Антипов родом из столицы Узбекистана.

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