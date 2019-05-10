СМИ: В чемпионате Казахстана по хоккею может появиться команда из Узбекистана
В следующем сезоне в чемпионате Казахстана по хоккею может появиться команда из Узбекистана, сообщает «Шайба.kz».
В следующем сезоне в чемпионате Казахстана по хоккею может появиться команда из Узбекистана, сообщает «Шайба.kz».
Как пишет издание, в Ташкенте создается новый хоккейный клуб «Хумо» для дальнейшего вступления в КХЛ. Но перед этим команда планирует провести один сезон в ВХЛ. У «Хумо» будет свой
В этом году в столице Узбекистана была построена новая арена на 12 500 мест. Это больше, чем вместимость «Барыс-Арены» в Астане.
Таким образом, количество участников чемпионата Казахстана, по предварительной информации, увеличится до 12. Ранее сообщалось о создании взрослой профессиональной команды в Актобе.
Сообщается, что в 1970-х и 1980-х годах в Ташкенте существовал хоккейный клуб «Бинокор», выступавший в первой и второй лигах чемпионата СССР. Два бывших игрока сборной Казахстана Сергей Александров и Сергей Антипов родом из столицы Узбекистана.