СМИ: В чемпионате Казахстана по хоккею может появиться команда из Узбекистана

Как пишет издание, в Ташкенте создается новый хоккейный клуб «Хумо» для дальнейшего вступления в КХЛ. Но перед этим команда планирует провести один сезон в ВХЛ. У «Хумо» будет свой фарм-клуб, который, скорее всего, станет первым иностранным участником ОЧРК. Он будет называться «Бинокор». Уже идут переговоры со спонсорами и Казахстанской федерацией хоккея.

В этом году в столице Узбекистана была построена новая арена на 12 500 мест. Это больше, чем вместимость «Барыс-Арены» в Астане.

Таким образом, количество участников чемпионата Казахстана, по предварительной информации, увеличится до 12. Ранее сообщалось о создании взрослой профессиональной команды в Актобе.