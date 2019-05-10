Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин забил десять шайб в ворота противника на
СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин забил десять шайб в ворота противника на
Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11. В первом периоде матча он открыл счет, его поддержал товарищ по команде — министр обороны Сергей Шойгу.
Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги.
В прошлом году президент забил пять шайб, и игра завершилась победой команды «Легенд».