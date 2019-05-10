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19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин забил десять шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.

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Источник: РИА "Новости"

Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11. В первом периоде матча он открыл счет, его поддержал товарищ по команде — министр обороны Сергей Шойгу.

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги.

В прошлом году президент забил пять шайб, и игра завершилась победой команды «Легенд».

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