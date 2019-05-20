Главным тренером клуба ВХЛ «Ижсталь» стал Рамиль Сайфуллин
ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Новым главным тренером клуба высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ижсталь» стал Рамиль Сайфуллин, сообщается на официальном сайте команды.
ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Новым главным тренером клуба высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ижсталь» стал Рамиль Сайфуллин, сообщается на официальном сайте команды.
«В тренерском штабе ХК “Ижсталь” произошли изменения. В новом сезоне команду возглавит воспитанник ижевской школы хоккея Рамиль Сайфуллин, за плечами которого великолепная карьера игрока и опыт тренерской работы в ведущих молодежных командах страны», — говорится в сообщении.
По данным
«Ижсталь» заняла 26-е место в турнирной таблице ВХЛ по итогам завершившегося сезона.
Сайфуллин родился 8 апреля 1976 года, воспитанник ижевской школы хоккея, дебютировал в «Ижстали» в сезоне 1991−1992 годов, в 1994 году был задрафтован клубом НХЛ «Виннипег», но не сыграл ни одного матча. Работал главным тренером молодежных команд «Беркуты Кубани» (Краснодар), «Северские Волки» (Северская), «Красная Армия» (Москва).