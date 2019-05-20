Главным тренером клуба ВХЛ «Ижсталь» стал Рамиль Сайфуллин

«В тренерском штабе ХК “Ижсталь” произошли изменения. В новом сезоне команду возглавит воспитанник ижевской школы хоккея Рамиль Сайфуллин, за плечами которого великолепная карьера игрока и опыт тренерской работы в ведущих молодежных командах страны», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предыдущий тренер Алексей Вахрушев покинул команду в связи с истечением срока контракта. Отмечается, что старшим тренером клуба назначен Алексей Первушин из «Омских Ястребов» (МХЛ), в тренерский штаб также вошли Игорь Кропотин и Алексей Митрошин.

«Ижсталь» заняла 26-е место в турнирной таблице ВХЛ по итогам завершившегося сезона.