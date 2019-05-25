Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Россия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Россия4
США3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
КанадаОТ3
Швейцария2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
ФинляндияОТ5
Швеция4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Чехия5
Германия1
Все события
Фоторепортажи
21Газзаев на поле, золотые футболки и бомбардир Чалов
8«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Выигравший Кубок Петрова с «Сарыаркой» чемпион мира среди молодежи вернулся в родной клуб

Хоккеист карагандинской «Сарыарки» Максим Кицын вернулся новокузнецкий «Металлург», сообщается на официальном сайте команды.

Наверх

27-летний игрок является воспитанником новокузнецкого хоккея и чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года в последний раз за родную команду выступал в сезоне-2011/12.

Минувший сезон он провел в «Сарыарке», с которой выиграл Кубок Петрова. В регулярном чемпионате ВХЛ Кицын набрал 24 (10+14) очка в 38 матчах, а в плей-офф добавил еще 7 (5+2) очков в 18 матчах.

Металлург Нк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сауль Альварес разогнался до 300 километров в час на своем авто в Монако
Финны о сборной России: Какко, забей русским, как Гранлунд
Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМХ
Испугались молодежи: лидеры бегут из «Реала»
Землетрясение произошло во время шоу с Медведевой и Загитовой
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой» в карьере
СМИ: «Наполи» отклонил предложения «Реала» по защитнику
Будущее Буффона в ПСЖ решится на следующей неделе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь