Выигравший Кубок Петрова с «Сарыаркой» чемпион мира среди молодежи вернулся в родной клуб

27-летний игрок является воспитанником новокузнецкого хоккея и чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года в последний раз за родную команду выступал в сезоне-2011/12.

Минувший сезон он провел в «Сарыарке», с которой выиграл Кубок Петрова. В регулярном чемпионате ВХЛ Кицын набрал 24 (10+14) очка в 38 матчах, а в плей-офф добавил еще 7 (5+2) очков в 18 матчах.