Российский хоккеист прокомментировал слухи об употреблении наркотиков

Источник: РИА "Новости"

По словам спортсмена, ролику уже год, и он был снят в Лас-Вегасе в момент, когда Кузнецов зашел в гостиничный номер к знакомым.

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«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — цитирует форварда «Спорт-Экспресс».

Кузнецов добавил, что когда вошел в номер и увидел, что там происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — сразу покинул помещение.