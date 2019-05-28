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08:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» сохранила конкурента покорившего Канаду казахстанского вратаря из системы «Барыса»

Карагандинская «Сарыарка» продлила на один контракт с вратарем команды Эдуардом Рейзвихом, сообщает официальный сайт клуба.

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В минувшем сезоне 28-летний голкипер сыграл 24 матча в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). По итогам «регулярки» Рейзвих стал лучшим среди вратарей лиги по показателю «процент отраженных бросков» и самым ценным игроком плей-офф ВХЛ.

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На его счету 18 матчей и 15 побед, при этом он отразил 94,2 процента бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности 1,71 (три «сухих» матча). «Сарыарка» же в минувшем сезоне во второй раз в своей истории стала чемпионом ВХЛ.

Напомним, недавно карагандинский клуб вернул молодого голкипера и местного воспитанника Демида Еремеева из «Снежных Барсов». В составе «Сарыарки» есть еще один казахстанский вратарь — Никита Бояркин. Он также является воспитанником Караганды.

Зимой Еремеев помог молодежной сборной Казахстана сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира. На турнире в Канаде он особо ярко проявил себя в матче с Финляндией, в котором отразил 51 бросок и заслужил овации местной публики.

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