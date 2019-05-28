«Сарыарка» сохранила конкурента покорившего Канаду казахстанского вратаря из системы «Барыса»

В минувшем сезоне 28-летний голкипер сыграл 24 матча в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). По итогам «регулярки» Рейзвих стал лучшим среди вратарей лиги по показателю «процент отраженных бросков» и самым ценным игроком плей-офф ВХЛ.

На его счету 18 матчей и 15 побед, при этом он отразил 94,2 процента бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности 1,71 (три «сухих» матча). «Сарыарка» же в минувшем сезоне во второй раз в своей истории стала чемпионом ВХЛ.

Напомним, недавно карагандинский клуб вернул молодого голкипера и местного воспитанника Демида Еремеева из «Снежных Барсов». В составе «Сарыарки» есть еще один казахстанский вратарь — Никита Бояркин. Он также является воспитанником Караганды.