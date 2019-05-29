Лучший бомбардир «Сарыарки» перешел в российский клуб
Состав «Югры» пополнил нападающий Айрат Зиазов, информирует официальный сайт
Состав «Югры» пополнил нападающий Айрат Зиазов, информирует официальный сайт
Прошедшие два года Зиазов провел в карагандинской «Сарыарке», набирая более 40 очков. Минувший сезон для нападающего стал наиболее результативным, на его счету 47 (14+33) очков в регулярном чемпионате и 19 (7+12) в
Кроме того, Зиазов является самым результативным игроком карагандинской команды, лучшим бомбардиром ВХЛ и действующим обладателем Кубка Петрова в составе «Сарыарки».
28-летний Зиазов уже надевал форму «Югры» в сезоне-2014/15. Тогда в «Югре» он сыграл восемь матчей, отличившись забитым голом и результативной передачей.