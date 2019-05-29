Лучший бомбардир «Сарыарки» перешел в российский клуб

Прошедшие два года Зиазов провел в карагандинской «Сарыарке», набирая более 40 очков. Минувший сезон для нападающего стал наиболее результативным, на его счету 47 (14+33) очков в регулярном чемпионате и 19 (7+12) в плей-офф.