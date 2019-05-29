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13:26 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир «Сарыарки» перешел в российский клуб

Состав «Югры» пополнил нападающий Айрат Зиазов, информирует официальный сайт ханты-мансийского клуба. Контракт с хоккеистом заключен на один сезон.

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Прошедшие два года Зиазов провел в карагандинской «Сарыарке», набирая более 40 очков. Минувший сезон для нападающего стал наиболее результативным, на его счету 47 (14+33) очков в регулярном чемпионате и 19 (7+12) в плей-офф.

Кроме того, Зиазов является самым результативным игроком карагандинской команды, лучшим бомбардиром ВХЛ и действующим обладателем Кубка Петрова в составе «Сарыарки».

28-летний Зиазов уже надевал форму «Югры» в сезоне-2014/15. Тогда в «Югре» он сыграл восемь матчей, отличившись забитым голом и результативной передачей.

Югра
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