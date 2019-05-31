Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада5
Чехия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» выиграл Кубок России
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Фарм-клуб «Барыса» официально покинул чемпионат Казахстана и вступил в ВХЛ

Казахстанский «Номад» официально стал участником Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Такое решение принято сегодня, 31 мая, на совещании руководителей клубов ВХЛ в Сочи. Вместе с «Номадом» в лигу вступили российские «Динамо» (Тверь) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и узбекистанский «Хумо» (Ташкент).

В ВХЛ «Номад» стал третьим представителем Казахстана после «Сарыарки» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

«В новом сезоне все клубы ВХЛ будут разбиты на конференции и дивизионы. “Номад” будет выступать в дивизионе D вместе с “Ермаком” из Ангарска, новокузнецким “Металлургом”, тюменским “Рубином”, “Соколом” из Красноярска, “Югрой” из Ханты-Мансийска, а также карагандинской “Сарыаркой” и “Торпедо” из Усть-Каменогорска. Структура лиги и календарь будут обнародованы в июле», — говорится в сообщении «Барыса».

Таким образом, «Номад» покидает чемпионат Казахстана, в последнем сезоне которого дошел до финала. Клуб из Нур-Султана входит в систему «Барыса» как фарм-команда.

В прошедшем сезоне ВХЛ играло 29 клубов из России, Казахстана и Китая. Действующим чемпионом является «Сарыарка», которая весной выиграла второй титул.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Президент "Барыса" объяснил уход фарм-клуба из чемпионата Казахстана в ВХЛ
В «Вашингтоне» прокомментировали скандальное видео с Кузнецовым
Определился победитель голосования за лучшего игрока РПЛ
Marca: «Наполи» и «Ювентус» поборются за полузащитника «Реала»
Моуринью назвал двух ключевых футболистов финала Лиги чемпионов
Главного тренера сборной Германии госпитализировали
Как похудеть и накачать мышцы, не напрягаясь
Федерер одержал победу в 400-м матче на турнирах Большого шлема
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь