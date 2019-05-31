Фарм-клуб «Барыса» официально покинул чемпионат Казахстана и вступил в ВХЛ
Казахстанский «Номад» официально стал участником Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Номад» официально стал участником Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Такое решение принято сегодня, 31 мая, на совещании руководителей клубов ВХЛ в Сочи. Вместе с «Номадом» в лигу вступили российские «Динамо» (Тверь) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и узбекистанский «Хумо» (Ташкент).
В ВХЛ «Номад» стал третьим представителем Казахстана после «Сарыарки» и «Торпедо» из
«В новом сезоне все клубы ВХЛ будут разбиты на конференции и дивизионы. “Номад” будет выступать в дивизионе D вместе с “Ермаком” из Ангарска, новокузнецким “Металлургом”, тюменским “Рубином”, “Соколом” из Красноярска, “Югрой” из
Таким образом, «Номад» покидает чемпионат Казахстана, в последнем сезоне которого дошел до финала. Клуб из
В прошедшем сезоне ВХЛ играло 29 клубов из России, Казахстана и Китая. Действующим чемпионом является «Сарыарка», которая весной выиграла второй титул.