Фарм-клуб «Барыса» официально покинул чемпионат Казахстана и вступил в ВХЛ

Такое решение принято сегодня, 31 мая, на совещании руководителей клубов ВХЛ в Сочи. Вместе с «Номадом» в лигу вступили российские «Динамо» (Тверь) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и узбекистанский «Хумо» (Ташкент).

В ВХЛ «Номад» стал третьим представителем Казахстана после «Сарыарки» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

«В новом сезоне все клубы ВХЛ будут разбиты на конференции и дивизионы. “Номад” будет выступать в дивизионе D вместе с “Ермаком” из Ангарска, новокузнецким “Металлургом”, тюменским “Рубином”, “Соколом” из Красноярска, “Югрой” из Ханты-Мансийска, а также карагандинской “Сарыаркой” и “Торпедо” из Усть-Каменогорска. Структура лиги и календарь будут обнародованы в июле», — говорится в сообщении «Барыса».

Таким образом, «Номад» покидает чемпионат Казахстана, в последнем сезоне которого дошел до финала. Клуб из Нур-Султана входит в систему «Барыса» как фарм-команда.