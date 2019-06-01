Матч «Русской классики» ВХЛ в сезоне-2019/20 пройдет в Тюмени
ТАСС, 1 июня. Встреча «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в сезоне-2019/20 состоится в Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.
ТАСС, 1 июня. Встреча «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в сезоне-2019/20 состоится в Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.
Об утверждении места проведения матча сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Произошло это на совещании руководителей ВХЛ и клубов лиги в пятницу. Команды, которые примут участие во встрече, станут известны позднее.
Предыдущий матч «Русской классики» прошел в Альметьевске 29 декабря 2018 года. Местный клуб «Нефтяник» принимал «Торос» (Нефтекамск) и одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2.
Первая игра «Русской классики» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске на стадионе «Центральный» между хозяевами встречи «Соколом» и ярославским «Локомотивом». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2. На трибунах команды поддерживали 16 100 зрителей, что стало рекордом посещаемости ВХЛ. С того времени мероприятие обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом, предстоящая встреча станет восьмой по счету, ранее они проходили также в Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве и Кургане.