Матч «Русской классики» ВХЛ в сезоне-2019/20 пройдет в Тюмени

Об утверждении места проведения матча сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Произошло это на совещании руководителей ВХЛ и клубов лиги в пятницу. Команды, которые примут участие во встрече, станут известны позднее.

Первая игра «Русской классики» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске на стадионе «Центральный» между хозяевами встречи «Соколом» и ярославским «Локомотивом». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2. На трибунах команды поддерживали 16 100 зрителей, что стало рекордом посещаемости ВХЛ. С того времени мероприятие обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом, предстоящая встреча станет восьмой по счету, ранее они проходили также в Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве и Кургане.