Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада5
Чехия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» выиграл Кубок России
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
10:13 (мск), источник: ТАСС

Матч «Русской классики» ВХЛ в сезоне-2019/20 пройдет в Тюмени

ТАСС, 1 июня. Встреча «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в сезоне-2019/20 состоится в Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Наверх

Об утверждении места проведения матча сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Произошло это на совещании руководителей ВХЛ и клубов лиги в пятницу. Команды, которые примут участие во встрече, станут известны позднее.

Предыдущий матч «Русской классики» прошел в Альметьевске 29 декабря 2018 года. Местный клуб «Нефтяник» принимал «Торос» (Нефтекамск) и одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2.

Первая игра «Русской классики» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске на стадионе «Центральный» между хозяевами встречи «Соколом» и ярославским «Локомотивом». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2. На трибунах команды поддерживали 16 100 зрителей, что стало рекордом посещаемости ВХЛ. С того времени мероприятие обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом, предстоящая встреча станет восьмой по счету, ранее они проходили также в Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве и Кургане.

 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Новый провал Клоппа? Что помешает «Ливерпулю» выиграть ЛЧ
Биатлониста уличили в участии в мировой допинговой сети
Неймар может вернуться в «Барселону» при выполнении ряда условий
Варламова выдавливают из «Колорадо». Но ему нельзя в Россию
Олимпийские чемпионы не поехали в Америку из-за денег
Лионель Месси: Мне стыдно смотреть на себя
«Вулверхэмптон» интересуется Дзюбой. Там тренирует динамовец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь