Орешкин утвержден главным тренером тверского «Динамо»
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сергей Орешкин утвержден главным тренером тверского «Динамо», сообщается на странице хоккейного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сергей Орешкин утвержден главным тренером тверского «Динамо», сообщается на странице хоккейного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Тверской клуб, который является
Орешкин ранее возглавлял московское «Динамо», ХК МВД (Тверь), Динамо (Балашиха), петербургское «Динамо» и МХК «Динамо» (Санкт-Петербург).