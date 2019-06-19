Орешкин утвержден главным тренером тверского «Динамо»

Тверской клуб, который является фарм-клубом московского «Динамо», будет выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В тренерский штаб также войдут Анатолий Антипов, Андрей Заболотнев, Евгений Сыченко, Антон Зеленов и Дмитрий Попов.