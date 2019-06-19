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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Орешкин утвержден главным тренером тверского «Динамо»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сергей Орешкин утвержден главным тренером тверского «Динамо», сообщается на странице хоккейного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: Спорт РИА Новости

Тверской клуб, который является фарм-клубом московского «Динамо», будет выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В тренерский штаб также войдут Анатолий Антипов, Андрей Заболотнев, Евгений Сыченко, Антон Зеленов и Дмитрий Попов.

Орешкин ранее возглавлял московское «Динамо», ХК МВД (Тверь), Динамо (Балашиха), петербургское «Динамо» и МХК «Динамо» (Санкт-Петербург).

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