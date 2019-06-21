Казахстанский хоккеист с опытом игры в США нашел новый клуб

В прошедшем сезоне 24-летний Ибраев набрал 26 (10+16) очков в 44 матчах чемпионата Казахстана за «Астану».

Ранее в карьере воспитанника столичного хоккея были американский «Порт-Гурон Праулерз», российские «Красноярские Рыси», «Снежных Барсы» и «Казахмыс».

В 2013 году Ибраев в составе сборной участвовал на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе.