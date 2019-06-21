Казахстанский хоккеист с опытом игры в США нашел новый клуб
Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Максат Ибраев подписал контракт с китайским клубом «Ценг Тоу» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает «Шайба.kz».
Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Максат Ибраев подписал контракт с китайским клубом «Ценг Тоу» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает «Шайба.kz».
В прошедшем сезоне 24-летний Ибраев набрал 26 (10+16) очков в 44 матчах чемпионата Казахстана за «Астану».
Ранее в карьере воспитанника столичного хоккея были американский «Порт-Гурон Праулерз», российские «Красноярские Рыси», «Снежных Барсы» и «Казахмыс».
В 2013 году Ибраев в составе сборной участвовал на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе.
В прошедшем сезоне «Ценг Тоу» в регулярном чемпионате занял 15-е место из 29 клубов, но в стартовом раунде