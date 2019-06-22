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22 июня, источник: ТАСС

Федерация хоккея России изменила разметку линии ворот на ледовой площадке

ТАСС, 22 июня. Федерация хоккея России (ФХР) ввела новое правило разметки линии ворот начиная с сезона-2019/20. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ФХР.

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В соответствии с принятыми изменениями две линии ворот смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта. Отмечается, что нововведения будут распространяться на все соревнования на территории Российской Федерации.

Также ФХР сообщила, что с сезона-2019/20 на ледовой площадке за каждыми воротами должна быть нанесена разметка в форме трапеции для чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), ВХЛ — Кубка Шелкового пути, чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а также первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

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