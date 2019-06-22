Федерация хоккея России изменила разметку линии ворот на ледовой площадке

В соответствии с принятыми изменениями две линии ворот смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта. Отмечается, что нововведения будут распространяться на все соревнования на территории Российской Федерации.