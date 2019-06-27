Казахстанский хоккеист из США получил приглашение от клуба ВХЛ
Китайский клуб «Ценг Тоу», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), пригласил на просмотр казахстанского нападающего Темирлана Скиндирова. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Китайский клуб «Ценг Тоу», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), пригласил на просмотр казахстанского нападающего Темирлана Скиндирова. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Прошлый сезон 20-летний форвард провел в США, играя в Хоккейной лиге западных штатов. В 46 матчах за «Сиэтл Тотемс» воспитанник Костаная набрал 51 (25+26) очко.
Ранее «Ценг Тоу» пригласил на просмотр другого казахстанца Ануарбека Танимова из «Алматы», а с Максатом Ибраевым (ХК «Астана») китайский клуб уже подписал полноценный контракт.
В прошедшем сезоне «Ценг Тоу» в регулярном чемпионате занял 15-е место из 29 клубов, но в стартовом раунде