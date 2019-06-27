Казахстанский хоккеист из США получил приглашение от клуба ВХЛ

Ранее «Ценг Тоу» пригласил на просмотр другого казахстанца Ануарбека Танимова из «Алматы», а с Максатом Ибраевым (ХК «Астана») китайский клуб уже подписал полноценный контракт.

В прошедшем сезоне «Ценг Тоу» в регулярном чемпионате занял 15-е место из 29 клубов, но в стартовом раунде плей-офф в трех матчах уступил «Нефтянику». Клуб из Цзилини впервые играл в ВХЛ, где в новом сезоне будут выступать сразу три клуба из Казахстана — «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад».