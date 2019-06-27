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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский хоккеист из США получил приглашение от клуба ВХЛ

Китайский клуб «Ценг Тоу», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), пригласил на просмотр казахстанского нападающего Темирлана Скиндирова. Об этом сообщает «Шайба.kz».

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Прошлый сезон 20-летний форвард провел в США, играя в Хоккейной лиге западных штатов. В 46 матчах за «Сиэтл Тотемс» воспитанник Костаная набрал 51 (25+26) очко.

Ранее «Ценг Тоу» пригласил на просмотр другого казахстанца Ануарбека Танимова из «Алматы», а с Максатом Ибраевым (ХК «Астана») китайский клуб уже подписал полноценный контракт.

В прошедшем сезоне «Ценг Тоу» в регулярном чемпионате занял 15-е место из 29 клубов, но в стартовом раунде плей-офф в трех матчах уступил «Нефтянику». Клуб из Цзилини впервые играл в ВХЛ, где в новом сезоне будут выступать сразу три клуба из Казахстана — «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад».

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