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15:41 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Южной Корее в товарищеском матче

Сборная Казахстана по хоккею уступила Южной Корее в первом товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 4:5. Гости отличились первыми, но к 35-й минуте уступали 1:4, однако сумели вернуться в игру. У казахстанцев авторами шайб стал Сергей Машинец (19-я минута), Кирилл Балдин (52, в большинстве), Сергей Банашков (54) и Нурсултан Бельгибаев (59).

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Учебно-тренировочный сбор сборной Казахстана начался сегодня, 30 июня, и продлится до 6 июля. Команды проведут серию товарищеских игр.

В состав сборной вошли игроки пяти клубов из чемпионата Казахстана, а также Дамир Рыспаев из «Номада». Возглавляет команду главный тренер «Астаны» Андрей Манченко.

Состав сборной Казахстана:
Джелал-ад-дин Амирбеков, Александр Кудрявцев, Амир Адильжанов, Кирилл Балдин, Данияр Габдуллин, Дамир Ахметчин, Максат Ибраев, Никита Карпасов, Иван Лобанов, Кирилл Пак, Илья Солодовников, Дидар Туспеков (все — «Астана»), Сергей Банашков, Нурсултан Бельгибаев (оба — «Алматы»), Рустем Айдаш, Артем Игнатенко, Сергей Машинец (все — «Иртыш»), Дамир Рыспаев («Номад»); Павел Жилин («Горняк») и Денис Макаров («Бейбарыс»).

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