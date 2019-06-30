Сборная Казахстана по хоккею проиграла Южной Корее в товарищеском матче

Игра завершилась со счетом 4:5. Гости отличились первыми, но к 35-й минуте уступали 1:4, однако сумели вернуться в игру. У казахстанцев авторами шайб стал Сергей Машинец (19-я минута), Кирилл Балдин (52, в большинстве), Сергей Банашков (54) и Нурсултан Бельгибаев (59).

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Учебно-тренировочный сбор сборной Казахстана начался сегодня, 30 июня, и продлится до 6 июля. Команды проведут серию товарищеских игр.

В состав сборной вошли игроки пяти клубов из чемпионата Казахстана, а также Дамир Рыспаев из «Номада». Возглавляет команду главный тренер «Астаны» Андрей Манченко.