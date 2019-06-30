Сборная Казахстана по хоккею проиграла Южной Корее в товарищеском матче
Сборная Казахстана по хоккею уступила Южной Корее в первом товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею уступила Южной Корее в первом товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 4:5. Гости отличились первыми, но к 35-й минуте уступали 1:4, однако сумели вернуться в игру. У казахстанцев авторами шайб стал Сергей Машинец (19-я минута), Кирилл Балдин (52, в большинстве), Сергей Банашков (54) и Нурсултан Бельгибаев (59).
В состав сборной вошли игроки пяти клубов из чемпионата Казахстана, а также Дамир Рыспаев из «Номада». Возглавляет команду главный тренер «Астаны» Андрей Манченко.
Состав сборной Казахстана: