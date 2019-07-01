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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Южной Корее во втором товарищеском матче

Сборная Казахстана по хоккею провела второй товарищеский матч с Южной Кореей, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу корейцев. Первыми счет открыли казахстанцы, но удержать победу не смогли.

У сборной Казахстана отличились Кирилл Пак (вторая минута) и Кирилл Балдин (42), а дубль оформил Денис Макаров (16 — в большинстве, 20).

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Напомним, в первом матче казахстанцы уступили корейцам со счетом 4:5. Тогда гости также первыми отличились в игре, но не удержали победу.

Учебно-тренировочный сбор сборной Казахстана в Южной Корее начался 30 июня, и продлится до 6 июля. Команды проведут серию товарищеских игр.

В состав сборной вошли игроки пяти клубов из чемпионата Казахстана, а также Дамир Рыспаев из «Номада». Возглавляет команду главный тренер «Астаны» Андрей Манченко.

Состав сборной Казахстана:
Джелал-ад-дин Амирбеков, Александр Кудрявцев, Амир Адильжанов, Кирилл Балдин, Данияр Габдуллин, Дамир Ахметчин, Максат Ибраев, Никита Карпасов, Иван Лобанов, Кирилл Пак, Илья Солодовников, Дидар Туспеков (все — «Астана»), Сергей Банашков, Нурсултан Бельгибаев (оба — «Алматы»), Рустем Айдаш, Артем Игнатенко, Сергей Машинец (все — «Иртыш»), Дамир Рыспаев («Номад»), Павел Жилин («Горняк») и Денис Макаров («Бейбарыс»).

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