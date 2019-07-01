Сборная Казахстана по хоккею проиграла Южной Корее во втором товарищеском матче
Сборная Казахстана по хоккею провела второй товарищеский матч с Южной Кореей, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею провела второй товарищеский матч с Южной Кореей, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу корейцев. Первыми счет открыли казахстанцы, но удержать победу не смогли.
У сборной Казахстана отличились Кирилл Пак (вторая минута) и Кирилл Балдин (42), а дубль оформил Денис Макаров (16 — в большинстве, 20).
Напомним, в первом матче казахстанцы уступили корейцам со счетом 4:5. Тогда гости также первыми отличились в игре, но не удержали победу.
В состав сборной вошли игроки пяти клубов из чемпионата Казахстана, а также Дамир Рыспаев из «Номада». Возглавляет команду главный тренер «Астаны» Андрей Манченко.
Состав сборной Казахстана: