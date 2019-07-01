Дамир Рыспаев стал капитаном сборной Казахстана по хоккею
Защитник «Номада» Дамир Рыспаев стал капитаном сборной Казахстана на выставочные матчи против Южной Кореи в Канныне, сообщает «Шайба.kz».
Защитник «Номада» Дамир Рыспаев стал капитаном сборной Казахстана на выставочные матчи против Южной Кореи в Канныне, сообщает «Шайба.kz».
Он играет в первой пятерке. В первых двух матчах подопечные Андрея Манченко потерпели поражения — 4:5, 4:7.
В прошлом сезоне 24-летний Рыспаев выступал за столичный «Номад». В 17 матчах чемпионата Казахстана он отметился двумя результативными передачами и всего лишь двумя минутами штрафа.