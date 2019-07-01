Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
16:15 (мск), источник: Vesti.kz

Дамир Рыспаев стал капитаном сборной Казахстана по хоккею

Защитник «Номада» Дамир Рыспаев стал капитаном сборной Казахстана на выставочные матчи против Южной Кореи в Канныне, сообщает «Шайба.kz».

Наверх

Он играет в первой пятерке. В первых двух матчах подопечные Андрея Манченко потерпели поражения — 4:5, 4:7.

В прошлом сезоне 24-летний Рыспаев выступал за столичный «Номад». В 17 матчах чемпионата Казахстана он отметился двумя результативными передачами и всего лишь двумя минутами штрафа.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Луценко вырос, а Фульсанг рвет и мечет". Шефер - об итогах Спартакиады и перспективах "Астаны" на "Тур де Франс"
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
Загитова нарядилась в легкий вариант кимоно (фото)
Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к российскому нападающему
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
«Историческая победа». Дзюба — о матче, который мы не забудем
Определилась дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым
Главный тренер сборной Хорватии оценил прогресс Влашича в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь