Дамир Рыспаев стал капитаном сборной Казахстана по хоккею

Он играет в первой пятерке. В первых двух матчах подопечные Андрея Манченко потерпели поражения — 4:5, 4:7.

В прошлом сезоне 24-летний Рыспаев выступал за столичный «Номад». В 17 матчах чемпионата Казахстана он отметился двумя результативными передачами и всего лишь двумя минутами штрафа.