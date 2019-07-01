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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

В чемпионате Казахстана по хоккею появился новый клуб

Хоккейный клуб «Актобе» с сезона-2019/20 будет выступать в открытом чемпионате Казахстана, сообщает официальный сайт КФХ.

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Команда образована в сентябре 2018 года и в первом сезоне стала чемпионом молодежной лиги «Жастар», выиграв все 36 матчей.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне ОЧРК может вступить клуб из Узбекистана. В то же время турнир покинул «Номад», который перешел в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ).

В прошедшем сезоне в ОЧРК выступали 10 клубов, а победителем стал «Бейбарыс».

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