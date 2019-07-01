В чемпионате Казахстана по хоккею появился новый клуб

Команда образована в сентябре 2018 года и в первом сезоне стала чемпионом молодежной лиги «Жастар», выиграв все 36 матчей.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне ОЧРК может вступить клуб из Узбекистана. В то же время турнир покинул «Номад», который перешел в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ).