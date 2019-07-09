Хоккеист Титов был дисквалифицирован на четыре года за употребление бромантана
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Хоккеист Александр Титов был дисквалифицирован на четыре года за употребление бромантана. Об этом сообщили ТАСС в
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Хоккеист Александр Титов был дисквалифицирован на четыре года за употребление бромантана. Об этом сообщили ТАСС в
Дисквалификация Титова отсчитывается с 3 октября 2017 года. 28-летний хоккеист признан виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).
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Согласно правилам, фальсификация означает, в том числе, намеренное создание препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику
В последний раз Титов выходил на лед в сезоне-2017/18 и выступал за команду Высшей хоккейной лиги «Дизель». В Континентальной хоккейной лиге игрок провел 25 матчей за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1 гол + 3 передачи) очка.
В январе 2004 года на один год за использование бромантана был дисквалифицирован капитан футбольного «Спартака» Егор Титов.