Хоккеист Титов был дисквалифицирован на четыре года за употребление бромантана

Дисквалификация Титова отсчитывается с 3 октября 2017 года. 28-летний хоккеист признан виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

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«В допинг-пробе Титова было обнаружено запрещенное вещество бромантан, — заметил собеседник ТАСС. — Также он нарушил пункт 2.5. Общероссийских антидопинговых правил (“фальсификация”)».

Согласно правилам, фальсификация означает, в том числе, намеренное создание препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля, предоставление ложной информации антидопинговой организации, запугивание или попытка запугивания потенциального свидетеля.

В последний раз Титов выходил на лед в сезоне-2017/18 и выступал за команду Высшей хоккейной лиги «Дизель». В Континентальной хоккейной лиге игрок провел 25 матчей за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1 гол + 3 передачи) очка.