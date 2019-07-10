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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Рыспаев и еще несколько игроков из «Барыса». «Номад» назвал состав для дебютного сезона в ВХЛ

Хоккеисты «Номада» приступили к учебно-тренировочным сборам, сообщается на сайте «Барыса», фарм-клубом которого он является.

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Источник: РИА "Новости"

Игроки уже прошли медицинское обследование и сдали тесты физической готовности.

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Состав команды на УТС выглядит следующим образом:

Вратари: Сергей Кудрявцев, Владимир Крамарь, Денис Каратаев, Кирилл Стрия;.

Защитники: Артем Бакушин, Самат Данияр, Мадияр Ибрайбеков, Никита Клещенко, Рахат Маржикпаев, Валерий Орехов, Александр Пелевин, Кирилл Полохов, Егор Шалапов, Евгений Шинкарецкий, Степан Александров, Дамир Рыспаев;.

Нападающие: Иван Верещагин, Артур Гатиятов, Дмитрий Гурков, Валерий Гурин, Саян Данияр, Ярослав Евдокимов, Дмитрий Макеев, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Антон Некряч, Кирилл Панюков, Дмитрий Преснов, Андрей Рунов, Райымбек Хасынханов, Кирилл Шмурыгин, Андрей Яковлев, Владимир Волков, Ефим Мишкин, Юрий Муравьев, Айдос Жорабек.

Главный тренер: Юрий Владимирович Михайлис.

Тренеры: Георгий Нодариевич Верещагин, Павел Павлович Бессонов.

Стоит отметить, что некоторые игроки находятся на просмотровых контрактах.

Напомним, «Номад», входящий в систему ХК «Барыс», ранее выступал в чемпионате Казахстана, но в новом сезоне дебютирует в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Чемпионат стартует 5 сентября.

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